Lige nu: Mindes knivdræbt

Om eftermiddagen på årets andensidste dag i 2020 fik Yamma Ahamadzais liv en brat ende, da han blev stukket ned på sit arbejde - bostedet Ørbækskilde i Fårevejle.

Der bliver lagt blomster på gerningsstedet til toner af mellemøstlig musik. Foto: Tariq Mikkel Khan

Midt i sorgen er den 29-årige specialpædagogs familie og venner fast besluttet på, at hans liv ikke må være tabt forgæves. Derfor har de i dag trodset vinterkulden sammen med 30 mennesker for at demonstrere ved gerningsstedet.

- Min elskede bror. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Vores minder sammen er guld værd, men vi fik ikke nok, lyder det fra en af Yammas brødre.

Iført mørkt tøj og mundbind lægger de sørgende blomster ved drabsstedet til lyden af mellemøstlig musik.

Privatfoto

Seancen er både en mindehøjtidelighed, men også en demonstration til fordel for bedre arbejdsvilkår i psykiatrien.

- Det her er ikke den første sag i psykiatrien, der har kostet menneskeliv, men familien håber, det bliver den sidste. At hans død ikke er forgæves, og at Yamma i stedet kan blive et lys for psykiatriområdet, siger familiens talsmand Ahmed Rashidi til Ekstra Bladet og Yammas bror tilføjer:

- Jeg ved, at min bror - der hvor han er nu - vil føle en lettelse, hvis hans død ikke har været forgæves. Hvis et liv kan reddes. Det er det, som vi i familien kæmper for nu.

Både Yamma Ahamadzais far og søster kommer senere til at holde en tale, og de kommer også ind og ser, hvor deres kære arbejdede de sidste timer af hans liv.

Politiet har anholdt og sigtet en 19-årig beboer fra Ørbækskilde for drabet. Han nægter sig skyldig, men blev fængslet i et lukket grundlovsforhør.

