LIGE NU: Mystisk aktion

En større politiaktion har fredag aften fundet sted ved Grønlandsparken i Esbjerg.

Det meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

En anmeldelse om et mistænkeligt forhold ligger til grund for den sønderjyske politikreds tilstedeværelse ved Grønlandsparken.

Ingen tilskadekomne

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt bekræfter aftenens politiaktion overfor Ekstra Bladet.

Vagtchefen vil ikke afsløre, hvad baggrunden er for politiets tilstedeværelse i boligområdet, men han fortæller dog, at situationen er under kontrol.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med politiaktionen.

- Folk, der bor i området kan sagtens føle sig trygge, tilføjer Erik Lindholdt.

Mand i håndjern

Ifølge B.T. har flere patruljevogne, kampklædte betjente samt en indsatsleder været til stede i området.

Og en mand i håndjern skulle angiveligt være blevet ført ud af en lejlighed af politiet.

Ovenstående vil Syd- og Sønderjyllands Politi dog hverken be- eller afkræfte på nuværende tidspunkt over for Ekstra Bladet.

