Lige nu: Otte skudt til parade i USA

Skyderiet har fundet sted i byen Fort Pierce, hvor folk var samlet for at hylde menneskerettighedsforkæmperen Martin Luther King

Mindst otte mennesker er natten til tirsdag blevet ramt af skud i forbindelse med en stor fejring af den nationale helligdag Martin Luther King Day i Florida, USA.

Det skriver flere udenlandske medier.

Skyderiet fandt sted i byen Fort Pierce, hvor folk var samlet for at se en bilparade skriver mediet The Mirror, der citerer et lokalt medie for, at mindst en person er i kritisk tilstand.

Detaljer om ofrenes identitet er endnu ikke oplyst.

På fri fod

Steve King, der er journalist på den lokale tv-station WBPF, har på Twitter delt en video fra gerningsstedet.

Her ses adskillige udrykningskøretøjer holde nær en park.

Journalisten citerer sherif i Louice County Ken J. Mascara for at oplyse, at over 1000 mennesker var samlet til paraden, da skyderiet fandt sted.

Gerningsmanden er stadig på fri fod.

National helligdag

Martin Luther King Day finder sted den tredje mandag i januar hvert år og hylder menneskerettighedsforkæmperen, der blev født 15. januar 1929 i Atlanta, Georgia.

Det har været en national helligdag i samtlige 50 stater siden 2000.

Opdateres...