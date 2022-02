Lige nu: Politiet sikrer overvågning

Politiet er i fuld sving med at indhente videoovervågning i området, hvor 22-årige Mia Skadhauge Stevn sidst blev set ved Netto på Vesterbro i Aalborg søndag morgen klokken 06.09.

Hun blev set stige ind i en sort personbil, som politiet har en formodning om, var en pirattaxi.

Da Ekstra Bladet tirsdag formiddag kom ind i tatoveringsforretningen Artistic, hvor flere kunder var i gang med at blive tatoveret, var to politifolk netop i gang med at sikre overvågningen fra kameraet, der peger ud mod krydset Vesterbro/Urbansgade.

Politi modtager op til 100 opkald om 22-årig kvindes forsvinden

Her blev bilen set køre i sydlig retning af Vesterbro.

Politiet har også sikret videoovervågning fra restauranten Fisk & Skaldyr, der ligger på den anden side af krydset, ligesom et kamera peger direkte over mod Netto. Det må antages at være fra dette kamera, at politiet har offentliggjort overvågningsbilleder af den sorte personbil.

Rastauranten Fisk og Skaldyr, der ligger tæt på det sted, hvor den 22-årige er blevet set gå ind i en bil, har udleveret overvågning til politiet. Foto: Ekstra Bladet

Mia Skadhauge Stevn havde været i byen med en veninde i Jomfru Ane Gade i Aalborg, der ligger bare et par minutter fra Netto. Veninden var taget hjem tidligere på aftenen.

Mia Skadhauge Stevn gik ifølge politiet ad Borgergade og Vesterbro. Klokken 06.09 steg hun ind i den sorte personbil.

Nordjyllands Politi har været meget offensive i forhold til at opfordre alle, der har optagelser fra enten fra videokameraer eller bilens dashcam, om at sikre, at optagelserne ikke bliver overspillet og aflevere det til Nordjyllands Politi, så politiets teknikere kan få det udlæst og undersøgt.

Det gælder også, hvis man på anden vis har optagelser eller dokumentation fra Vesterbro i tidsrummet omkring kl. 06.00 søndag morgen.

Politiet oplyser, at den sorte personbil standsede kort op.

- Vi kan se, at Mia satte sig ind, hvorpå bilen kørte ad Vesterbro i sydlig retning. Derpå ved vi ikke, hvor bilen kørte hen. Det er det, som vores efterforskning blandt andet skal kortlægge præcist, sagde leder af efterforskningen, Frank Olsen, i en pressemeddelelse mandag aften, hvor han tilføjede:

”Men tilsammen gør disse oplysninger, at vi arbejder ud fra en formodning om, at Mia muligvis er blevet udsat for en forbrydelse.”