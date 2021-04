Lige nu: Redningsaktion i gang

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En speedbåd er kæntret ved Stubbekøbing, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Vagtchefen oplyser til Ekstra Bladet, at fire personer er involveret. To af dem er reddet op, mens de to andre - en kvinde og en mand - som stadig er i vandet.

- 112 har haft telefonisk kontakt med kvinden, der ligger i vandet med sin kæreste. De har begge redningsvest på, så helikopteren har reddet de to uden redningsvest op af vandet først, siger Lars Denholt.

- Er de alle ved bevidsthed?

- Ja, men vi ved ikke, om de har pådraget sig skader i forbindelse med kæntringen.

Det er også uvist, hvordan ulykkene er sket.

Foto: Per Rasmussen

