Lige nu: Skovområde spærret af

Nordjyllands Politi afsøger et område med hunde

I et stort skovområde i Vendsyssel er politi og teknikere lige nu til stede i forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne Mia Skadhauge Stevn. Adskillige politihunde afsøger området og et stort areal er afspærret.

Da Ekstra Bladets udsendte ankom til stedet udvidede politiet afspærringen med 300-400 meter, så det ikke længere var muligt at overvære deres arbejde.

Ved 17.30-tiden ankom også politiets indsatsleder - han kom kørende med blå blink og blev lukket ind bag afspærringen.

Sammen med indsatslederbilen ankom endnu en teknikerbil til området.

Ekstra Bladet følger sagen.

Området er et af flere steder, politiet i dag har gennemsøgt i sagen om den 22-årige kvinde, som formodes dræbt.

Blandt andet har man lukket en genbrugsstation ned i Dronninglund og sikret fingeraftryk fra en række containere.

Samtidig har den fængslede 36-årige mands hus også været genstand for mange undersøgelser, ligesom flere objekter er blevet taget med.

To bedste venner er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt søndag morgen 06.09 i Aalborg. Her steg hun ind i en sort bil, der kørte afsted.

Den ene af de to mænd blev i dag løsladt ved et grundlovsforhør, mens den anden blev fængslet i fire uger.