Lige nu: Teknikere graver ved hus

Politiets indsats ved et gult hus i Flauenskjold nord for Aalborg er torsdag morgen blevet intensiveret.

Lige nu bliver der gravet i jorden i husets baggård.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte har man netop hevet fliser op i gården og undersøger et mindre område.

Politiets teknikere graver. Foto: Rene Schütze

Ekstra Bladets journalist ved retten i Aalborg giver en opdatering på Mia-sagen efter dørene ved grundlovsforhøret er blevet lukket.

Inden for kort tid er der torsdag formiddag ankommet adskillige biler til adressen, som siden onsdag har været genstand for politiets undersøgelser.

- Seks teknikere i blå heldragter graver lige nu. En person i hvid heldragt er også ankommet til huset, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

I huset bor den ene af de to 36-årige mænd, som lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør og er sigtet for drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Ejendommen har siden anholdelsen af de to mænd onsdag klokken 11.20 været fuldstændig afspærret, mens teknikere og civilklædte betjente har afsøgt området. Arbejdet pågår fortsat torsdag formiddag:

- De prikker i jorden og i buskene med en pind, og inde i sidebygningen kigger de på vægge og tjekker tagrender, siger Ekstra Bladets mand på stedet.

Også et område foran huset bliver nøje undersøgt.

Gaden omkring huset er fyldt med politiets biler. Kort før klokken 11 ankom fem teknikerbiler, fem civilvogne og to mandskabsvogne. Der blev dermed meget hurtigt skruet op for indsatsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra politiet vedrørende den intensiverede aktivitet.

Mia Stevn forvandt efter en bytur søndag morgen. Klokken 6.09 observerede et overvågningskamera, at hun satte sig ind i en mørk bil over for Netto på Vesterbro i Aalborg - et stenkast fra Jomfru Ane Gade, hvor hun havde festet.

Et baghus på adressen bliver undersøgt. Foto: Rene Schütze

Køretøjet fortsatte i sydlig retning. Siden har en massiv efterforskning ledt politiet på sporet af bilen - og altså anholdelsen af to 36-årige mænd.