Lige nu: Villa brænder ned

En villa i Haderslev er overtændt. Branden er så kraftig, at huset brænder ned

Politi og brandvæsen er til stede på Grønlandsvej i Haderslev, hvor der er gået ild i en villa.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

'Villaen er overtændt, og der er foretaget midlertidig evakuering af to nabohuse', skriver politiet.

Billeder fra stedet viser, at flammerne har godt fat i villaen. Politiet oplyser, at huset ikke står til at redde.

'Branden i villaen er så kraftig, at der foretages en kontrolleret nedbrænding af den', skriver de.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden.

Politiet har i øjeblikket ikke flere oplysninger.