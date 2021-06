Liget af eftersøgt belgisk soldat er fundet

En eftersøgt belgisk soldat er fundet død i en nationalpark.

Det skriver avisen The Brussels Times.

Nyhedsbureauet AFP citerer anklagemyndigheden for at sige, at 'ifølge den første efterforskning er det Jürgen Conings'.

Det er navnet på soldaten.

Han blev efterlyst i maj, fordi han ifølge myndighederne havde været truende.

Der er tale om en soldat med højreekstreme synspunkter og adgang til våben på belgiske militærforlægninger.

Ifølge myndighederne udgjorde han det højeste trusselsniveau på en skala på fire trin.

Avisen skriver, at han blev fundet i parken af Johan Toillenaere. Han er borgmester i byen Maaseik.

Han var ude at cykle i Hoge Kempen-parken, da han fandt liget.

Ligets identitet er ifølge avisen ikke bekræftet officielt. En talsmand for forsvarsministeriet siger, at patologer er på opgaven.

I maj iværksatte politiet og militæret en menneskejagt på Conings, der blev regnet for en sikkerhedstrussel.

Han forsvandt, efter at han havde truet offentlige personer - heriblandt en fremtrædende belgisk coronaekspert, som blev bragt i sikkerhed.

Omkring 350 politibetjente og soldater blev sendt til Hoge Kempen i det nordøstlige Belgien.

Hans forladte firehjulstrækker blev fundet nær nationalparken.

Den indeholdt 'fire panserværnsraketter og noget ammunition', oplyste anklagemyndigheden.

På sin Twitter-profil har den mistænkte betegnet sig selv som 'en soldat i det belgiske luftvåben, der godt kan lide fitness, bodybuilding og boksning'.

Han figurerer på en liste over mulige ekstremister hos de belgiske myndigheder.

Alligevel har han ifølge AFP været i aktiv tjeneste og trænet belgiske soldater, inden de skulle udstationeres.