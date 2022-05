Ligfund: Her blev Michael sidst set

Ved du noget om sagen eller de involverede? Kontakt Ekstra Bladets journalister på sagen her.

Kriminalteknikere arbejder netop nu på Hollændervej i Kolding.

Det var her, 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen sidst blev set 2. maj omkring klokken 23 ifølge en efterlysning, som Sydøstjyllands Politi sendte ud 17. maj.

26. maj oplyste politiet dog, at de havde fundet et nedgravet lig i Vonsild ved Kolding, som de formodede var den 43-årige, og at de havde anholdt tre personer og sigtet dem for drab.

Kriminalteknikere arbejder mandag på Hollændervej i Kolding. Foto: Øxenholt Foto

Sydøstjyllands Politi skriver mandag i en pressemeddelelse, at de siden fundet af det nedgravede lig har foretaget en omfattende efterforskning på findestedet i Vonsild og på en række andre adresser i Kolding.

- De tekniske undersøgelser fortsætter de næste dage på både Hollændervej i Kolding og på adressen i Vonsild. Her vil Sydøstjyllands Politi i samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) foretage yderligere tekniske undersøgelser, og der vil også blive gennemført en obduktion af afdøde på Retsmedicinsk Institut, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Den fortsatte efterforskning fokuserer nu på at forsøge at klarlægge hændelsesforløbet, motivet, hvordan den afdøde person er blevet dræbt samt endeligt fastlægge identiteten af afdøde.

Michael Bodilsen blev efterlyst med dette billede. Politifoto

De tre sigtede er en 32-årig og 39-årig mand og en 35-årig kvinde, alle fra Kolding-området. De nægter sig skyldige, men blev varetægtsfængslet i fire uger og kærede ikke kendelsen.

Det er Sydøstjyllands Politis opfattelse, at de kendte den afdøde mand i forvejen.

Allerede fredag, da Ekstra Bladet var på Hollændervej i Kolding, sad to politifolk inden for hoveddøren til etagebyggeriet, der indeholder mange lejemål og kontrollerede, at kun folk med relation til boligerne kom ind.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har to af de sigtede en relation til adressen.

En beboer fortalte, at der havde været politihunde i baggården fredag morgen, og at politiet havde været der siden torsdag for at kontrollere, hvem der kom og gik.

Foto: Anders Brohus

Her i kolonihaveforeningen Springbjerg i Kolding fandt politiet det nedgravede lig. Foto: Anders Brohus

Fredag aften samledes en flok ved findestedet for at lægge blomster til ære for Michael Bodilsen. Privatfoto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En af de formodede gerningsmænd til en nådesløs kidnapning blev selv fanget og tortureret i en lade på Midtsjælland sidste år. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app