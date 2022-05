Ligfund: Men dødsårsag ukendt

Hvordan kan man sigte og varetægtsfængsle nogen for drab, hvis man end ikke ved, hvordan en person er død?

Det er blot et af spørgsmålene set udefra i sagen fra Kolding om et nedgravet lig.

Kr. Himmelfartsdag fandt politiet liget af en mand, som de formoder er den 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen, der har været meldt savnet af pårørende siden starten af måneden.

To mænd og en kvinde er sigtet og fængslet for drab. De nægter sig skyldige.

Forsvarsadvokaterne i den konkrete sag har ikke mulighed for at gå i detaljer, da en del af grundlovsforhøret ved retten i Kolding foregik bag lukkede døre.

Men det fremgik, at dødsårsagen ikke var kendt, da tre personer blev fængslet for drab.

Spørger man en anden advokat, Henrik Stagetorn, som også har haft drabssager om blandt andet nedgravede lig, forklarer han helt overordnet således:

- Der skal være en indikation på, at han kan have være udsat for vold. Det kan være, at man umiddelbart kunne se nogle skader på liget, da man gravede det op, eller at der har været sms’er eller andet, politiet har fundet, som indikerer, at der har foregået noget vold forinden.

- Så det er ikke nok at konkludere, at en person er blevet dræbt, blot fordi politiet finder vedkommende gravet ned?

- Nej, der skal være noget andet, som indikerer, hvad der er sket inden, mener Henrik Stagetorn. Han understreger dog, at beviserne ved et grundlovsforhør ikke behøver at være så stærke.

- Beviskravet er mindre end ved hovedforhandlingen, siger han.

I sidste ende er det obduktionen og de retsmedicinske undersøgelser, som skal klarlægge, hvordan en person er død.

Sydøstjyllands Politi udsendte i dag en pressemeddelse, hvor de skrev, at den døde nu skal obduceres på Retsmedicinsk Institut.

Der var et omfattende gravearbejde i gang - her skjult af en havepavillion - i sidste uge i haveforeningen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Flere undersøgelser

Der er stadig en lang række dunkle punkter i den uhyggelige sag efter fundet af liget i en haveforening i Vondsild ved Kolding.

Politiet fortsatte i dag deres kriminaltekniske undersøgelser på Hollændervej i Kolding. De vil i følge politiet fortsætte de næste dage i samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC).

Ekstra Bladet erfarer, at to af de tre anholdte har en tilknytning til Hollændervej, men det er ikke lykkedes at få opklaret, om politiets teori er, at offeret blev dræbt der og siden transporteret ud til haveforeningen i Vonsild for at blive gravet ned.

Da politiet udsendte en officiel efterlysning af den formodede dræbte, Michael Bodilsen, fordi hans pårørende var bekymret for hans ve og vel, blev det oplyst, at han sidst var set 2. maj på netop Hollændervej.

Fik tæsk

Den nu afdøde mand havde - ligeledes den 2. maj - lagt et billede ud af sig selv på sociale medier, hvor han var voldsomt forslået. Han skrev, at han havde fået tæsk uden grund i sit hjem.

Henrik Jørgensen, som mødte Michael Bodilsen, har fortalt Ekstra Bladet, at manden havde brækket næsen, havde blod i hele ansigtet, en flænge i panden og et sort lukket øje. Men han afviste at tage på skadestuen og ville ikke melde det til politiet.

Det er ikke klart, om volden mod Michael Bodilsen hænger sammen med hans forsvinding og selve drabssagen.

En af de tre drabsmistænkte, en 32-årig mand, blev i første omgang anholdt og sigtet for vold. Senere samme døgn blev han så sigtet for drab på Michael Bodilsen. Det fremgik, før dørene blev lukket til grundlovsforhøret Kr. Himmelfartsdag.

Mandens forsvarer Mikkel Cramer kan ikke oplyse, om sigtelsen for vold handlede om den nu afdøde mand.

Den 32-årige er alene fængslet på en mistanke om drab. Drabssigtelsen mod ham, en 39-årig mand og en 35-årig kvinde lyder på, at de i perioden fra den 3. maj ca. kl. 03.00 til den 26. maj ca. kl. 06.00, i forening, på ukendt vis og på ukendt sted at have dræbt Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen.

De sigtede nægtede sig skyldige.