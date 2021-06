Likvideret med 21 skud: Kæmpedusør for tip om rockermord

Et klækkeligt kontantbeløb på, hvad der svarer til 1.174.275 danske skattekroner er nu sat på spil i politiets menneskejagt på den australske Mongols-rocker Shane Bowdens drabsmand.

Det oplyser nyhedsstationen ABC News.

Den 48-årige mand vendte før midnat 12. oktober sidste år hjem efter fitness-træning, da hætteklædte mænd bevæbnet med automatvåben konfronterede ham foran hans private ejendom i Pimpama i delstaten Queensland.

Shane Bowden var en kendt skikkelse i det regionale rockermiljø. Her har han ladet sig fotografere til sin egen Facebook-side. Privatfoto

Shane Snowden blev siddende i sin bil ramt af 21 skud affyret med maskinpistol og døde på stedet af kvæstelserne. Nogle måneder forinden overlevede han et andet drive by-attentat i Melbourne.

Kikset efterforskning

Kort efter skudoverfaldet uden for Bowdens hjem blev to udbrændte køretøjer ifølge Queensland Police fundet i nærheden. Politiet vurderer, at bilerne kan have forbindelse til det dødbringende angreb.

Qeensland Police har meldt ud, at drabet kan være udslag af et rivalopgør om en kvinde i Victoria-afdelingen af Mongols MC. Men efterforskningen har endnu ikke kastet konkrete, fældende spor eller anholdelser af sig.

Politiet mener, at drabet på Shane Snowden blev begået med en maskinpistol af den her type. Foto: Queensland Police

Derfor forsøger myndighederne sig nu med en dusør til folk, der måtte have set noget eller ligge inde med oplysninger, der kan føre til en opklaring.

- Vi mener, der bør være personer, som ved noget om mordet på Shane Bowden, og tiden er inde til at fortælle os om det nu, siger efterforskningsleder Brendan Smith til ABC News.

Skød HA-medlem

Shane Bowden havde ikke alene en fortid i den berygtede rockergruppe Mongols. Han var i den seneste tid også en del af rockergruppen Fink's særlige 'Terror Team', som igennem årene været involveret i straffesager om inddrivelse af rocker-dummebøder, hævnmord og narkosalg.

Flere australske medier rapporterer desuden, at Shane Bowden tidligere i sin kriminelle løbebane var med til at arrangere uofficielle kick boxing-kampe, hvor der i et tilfælde også blev affyret skud og uddelt knivstik.

Det kostede ham en dom på seks års fængsel tilbage i 2008. Bowden blev under retssagen fundet skyldig i at have skudt en rival fra Hells Angels.