Nu er der kommet hjerteskærende detaljer frem om skuddrabet i Brøndby, hvor en far blev likvideret på åben gade

Ekstra Bladet

– Min søn stod i sin fars blod.

Sådan råbte en yderst følelsesmæssigt påvirket kvinde til den drabssigtedes familie på parkeringspladsen ved Retten i Glostrup, da en 26-årig mand torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør.

Her blev han sigtet for at skyde og dræbe en mand i 20’erne på Brøndby Nord Vej 17.