Lille by hærget af indbrud: Alvorligt!

Otte indbrud eller forsøg på indbrud har den seneste tid skabt utryghed i den nordjyske by Gistrup, der ligger lige uden for Aalborg.

Fire af de otte tilfælde er sket fra 17. til 24. juni, mens de resterende fire har fundet sted 24. til 25. juni.

Alle sagerne bliver efterforsket, fortæller Ulf Munch Sørensen, leder af Berigelse ved Nordjyllands Politi.

’Flere tilfælde af indbrud i samme område kan i særlig grad skabe utryghed for de berørte borgere, så vi ser med stor alvor på det her forhold, og vi efterforsker dem i øjeblikket grundigt, så vi kan få stille de ansvarlige til regnskab for deres kriminelle handlinger,’ lyder det i en pressemeddelelse.

Hører gerne fra borgere

Politikommissæren oplyser videre, at det er lykkedes for gruppen af efterforskere at skaffe signalementer af de to mulige gerningspersoner, som man mistænker for at stå bag de nævnte forhold.

Der er tale om to mænd med følgende signalementer:



A: lys i huden, bærer kasket med mærke på siden, jakke med hætte, brystlomme på venstre bryst, med lynlås, joggingbukser, bærer handsker med refleks, samt New Balance sko.



B: lys i huden, bærer kasket, jakke/skaljakke med hætte, halsedisse, rygsæk, handsker med refleks, samt tennissko, muligvis Adidas (striber)

Skal stoppes

'Vi har formodning om, at det er samme gerningspersoner, der er på spil – og vi vil gerne have de her forhold stoppet, så vi begrænser risici for, at borgerne får spoleret afslutningen på deres ferie ved at komme hjem til en indbrudsramt bolig,' lyder det.



Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114 hele døgnet, hvis man har oplysninger. Har du akut brug for politiet, eller er en gerningsperson til stede, så skal du ringe 112.

Politikommissæren opfordrer desuden borgere til at ringe eller skrive til politiet, hvis de observerer mistænkelige personer eller køretøjer i området omkring Gudumholm eller Gistrup.

