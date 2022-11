Lille død dreng: Pårørende tager sig af afsked

Den ufødte dreng, som i første omgang blev reddet ud i live, efter at en 37-årig mor blev knivdræbt i Holbæk, overlevede i tre et halvt døgn. Mandag eftermiddag blev barnet erklæret død på Rigshospitalet.

Siden har politiet skullet afklare, om der var pårørende til at tage sig af bisættelse eller begravelse, eller om myndighederne skulle tage sig af den del af sagen.

- En nær pårørende, som er bosat i udlandet, håndterer det, svarer kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi, på Ekstra Bladets forespørgsel.

Politiet oplyser ikke yderligere om den pårørende eller ved, hvad der nærmere kommer til at ske omkring den døde dreng.

På et meget kort pressemøde mandag eftermiddag fortalte politiet, at offeret og den anholdte 24-årige mand kendte hinanden.

Stukket ihjel

Moderen var cirka syv måneder henne, da hun torsdag i sidste uge blev overfaldet og stukket ihjel med kniv, da hun netop havde fået fri fra sin aftenvagt på et plejecenter i Holbæk.

En 24-årig mand og en 33-årig kvinde, der begge er afghanske statsborgere ligesom offeret, er efter et grundlovsforhør i tirsdags blevet varetægtsfængslet i drabssagen i foreløbig fire uger. Manden er sigtet for at have begået det meget voldsomme drab, mens kvinden er sigtet for at have planlagt og anstiftet til det.

Grundlovsforhøret fandt sted bag lukkede døre, og det er uvist, hvad politiet mener, motivet er bag drabet. De to anholdte nægter sig skyldige, og deres advokater har taget forbehold for, om de vil kære fængslingen til landsretten.

Læs mere om den dræbte kvinde her: Drab på gravid: Vores børn legede sammen

