Lille fly forsvundet i Island

Et fly med tre passagerer og en pilot er forsvundet i Island

Siden klokken 15 dansk tid har en stor eftersøgning været i gang i Island.

Her leder man efter et lille fly, som fløj fra Reykjavik lufthavn klokken 11.30 torsdag formiddag. Flyet blev sidst registret omkring klokken 12.45 dansk tid.

Ombord på flyet er en islandsk pilot og tre udenlandske turister.

Det skiver det islandske medie RÚV.

Ásgrímur L. Ásgrímsson, der er direktør for den islandske kystvagt, fortæller ifølge RÚV, at der ikke blev registeret noget unormalt ved flyvningen, før flyet forsvandt.

Omfattende eftersøgning

Der er igangsat en omfattende eftersøgning efter det lille fly, og omtrent 500 redningsmedarbejdere og to helikoptere deltager.

Omkring klokken 19 dansk tid opfangede et andet fly et nødsignal omkring søen Kleifarvatn, men da en redningshelikopter tog til stedet, var det ikke mulig at opfange signalet.

Der ledes fortsat i dette område, ligesom søerne Úlfljótsvatn og Þingvallavatn gennemsøges.

Ekstra Bladet følger sagen ...