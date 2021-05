Lille pige mishandlet: Mor løsladt

Hendes forhenværende kæreste er fortsat fængslet for at have udsat knap halvandet år gammelt barn for lemlæstelser

En 22-årig kvinde fra Vejen-området er blevet løsladt i en ubehagelig sag om børnemishandling.

Mishandlingen er gået ud over hendes halvandet år gamle datter, og kvinden blev i midten af april selv anholdt og sigtet for grov vold mod barnet.

Det samme blev hendes kæreste, som fortsat er varetægtsfængslet.

Kvinden fortæller til Ekstra Bladet, at hun er lettet over løsladelsen og i nær fremtid skal have samvær med sin datter, der i øjeblikket er anbragt hos en plejefamilie.

- Jeg glæder mig til at se min højtelskede datter, siger kvinden, som tilføjer, at forholdet til den medsigtede er forbi.

Bad om sin sut

Hun er overbevist om, at han har påført datteren, som ikke er hans, de skader, som blev opdaget på Odense Universitetshospital 10. april.

- Det var ved ettiden om natten, at hun bad om sin sut, og så sagde han, at han ville gå op og give hende den. Imens gik jeg på toilettet, og pludselig begyndte hun at skrige. Hun skreg og skreg og skreg, fortæller kvinden.

Hun styrtede efter eget udsagn op til datteren og kæresten, der forklarede, at barnet havde siddet fast i tremmesengen.

- Vi kom på skadestuen, og hun blev indlagt sammen med mig. Hun havde et brud på lårbenet, og lægerne opdagede også et ældre brud på underarmen og et brud på kravebenet, som skulle være sket samtidig som skaden på låret.

Det fik politiet til at anholde og sigte parret, som begge nægter sig skyldige.

- Der er ingen beviser mod mig i sagen, og jeg forventer, at sigtelsen snart vil blive frafaldet, siger kvinden, hvis forsvarer Søren Dueholm bekræfter og glæder sig over løsladelsen.

Stadig sigtet

Han ønsker ikke at udtale sig om sagens detaljer, da de er kommet frem i retten bag lukkede døre.

- Jeg håber på, at sagen for min klients vedkommende snart er slut og endeligt afgjort.

Søren Dueholm ønsker ikke at udtale sig om sagens anden sigtede.

Han er fortsat varetægtsfængslet. Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at træffe hans forsvarsadvokat.

Pressemedarbejder ved Syd- og Sønderjyllands Politi Helle Lundberg ønsker ikke at formidle kontakt til sagens efterforsker, men meddeler til Ekstra Bladet, at sigtelsen mod kvinden er opretholdt, og at hun er løsladt:

- Hun kan ikke længere påvirke efterforskningen, og der derfor ikke er juridisk grundlag for varetægtsfængsling.

Hvorfor den 35-årige mand fortsat sidder bag tremmer, ønsker Helle Lundberg ikke at udtale sig om.