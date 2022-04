Lings fortsætter selvmordshjælp trods nederlag i retten

Selv om tidligere læge Svend Lings tirsdag har tabt i en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fortsætter han med at rådgive om selvmord.

Det siger han efter afgørelsen, som han ikke forstår, og som giver ham 'ondt i hjernen', fordi han ikke forstår logikken.

Han har tirsdag formiddag endnu ikke haft lejlighed til at læse afgørelsen igennem sammen med sin advokat, Jonas Christoffersen.

- Jeg har lagt en selvmordsvejledning ud på internettet. Den kan enhver læse, og justitsministeren har sagt til Folketinget, at den er fuldt lovlig. Men det, der står i vejledningen, har jeg sagt til enkeltpersoner. Så bliver jeg dømt for at have medvirket til selvmord.

- Hvis jeg må lægge ting ud på internettet, må jeg vel også sige det til folk? Jeg kan simpelthen ikke forstå det.

Svend Lings havde anket en dom fra Højesteret i 2019. Her blev han dømt til 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg.

I to af sagerne havde Lings enten udskrevet medicin eller hjulpet med at få udskrevet medicin. Og det var medvirken til selvmord, mente de fem højesteretsdommere.

I den tredje sag rådgav Lings en ældre kvinde på mail om, hvordan hun skulle tage livet af sig selv. Tre af de fem dommere mente, at det var tilstrækkeligt til, at han kunne dømmes for medvirken.

Svend Lings havde anket dommen til menneskerettighedsdomstolen, da han anså det som et brud på hans ret til ytringsfrihed. Men det har domstolen afvist.

- Jeg går for fuld musik ind for demokratiske beslutninger. Men nu har op mod 80 procent af befolkningen i årevis været for aktiv dødshjælp, men politikerne ignorerer det.

- Så er det ikke længere demokrati, men politikervælde, og så mener jeg, at befolkningen har ret og pligt til at gøre oprør. Og det er jeg i gang med.

Ifølge Lings selv får han i gennemsnit en henvendelse om dagen.

- Jeg fortsætter mit gode arbejde, som jeg hidtil har gjort.

- De mennesker, der kommer til mig, er i yderste nød. De har det forfærdeligt. Jeg føler mig moralsk forpligtet til at hjælpe dem.

De fleste, der henvender sig til Svend Lings, har ifølge lægen selv enten terminal kræft, kroniske lungesygdomme eller nervesygdomme.

I september sidste år oplyste han, at Fyns Politi havde indledt en efterforskning af ham. Det kom, efter at flere medier skrev, at han fortsat rådgav folk om, hvordan de kunne begå selvmord.

Politiet beslaglagde hans computer og telefon, men dem fik han tilbage efter et par måneder, fortæller han. Siden har han intet hørt om hverken sigtelse eller frafald.

Fremtidige politianmeldelser afskrækker ham heller ikke.

- Dem tager vi, som de kommer.