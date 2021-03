Livet uden HA: Nu taler Jønke

Der har siden Jørn Jønke Nielsens udsmidning af Hells Angels været radiotavshed fra den 60-årige eksrocker.

Nu fortæller Jønke imidlertid i et interview til Avisen.dk om livet uden for klubben og giver sin version af, hvad der resulterede i hans tvungne afsked.

Udsat for kup

Ifølge den gråskæggede eksrocker har en mindre gruppe fra klubben rottet sig sammen og fået ham sendt på porten.

- Det lykkedes en mindre gruppe at snigløbe mig. Og jeg blev smidt ud på en måde, der mest af alt mindede om et kup, fortæller Jønke til Avisen.dk.

Ekstra Bladet berettede i oktober om, at både Jønke og andre medlemmer af Hells Angels blev smidt ud af klubben i såkaldt 'bad-standing' - det, der i dag i rockermiljøet hedder 'out'.

Er man smidt ud af sin klub i 'out', er man populært sagt fredløs i rockerverdenen.

Sandheden om Jønkes exit: Intriger og beskidt spil i broderskabet

I interviewet forklarer Jønke om fredløsheden, at han ikke bekymrer sig om sin sikkerhed.

- Nu er jeg så i 'out', og 'out' kan altså bare være 'out'. Jeg har ikke været et svin, jeg er ikke løbet med kassen og har ikke stukket nogen, siger han til Avisen.dk.

Sendte fjende i koma som rockerhvalp: 'Irish' smidt ud med Jønke

Intern magtkamp

Jønke, som var med til at stifte Hells Angels i Danmark i 1980, er ikke den eneste oldboys-rocker, der har fået sparket fra den berygtede rockerklub.

Svend 'Svin' Holst, der angiveligt var med til at orkestrere Jønkes afsked, blev ligeledes sendt på porten.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejede det sig blandt andet om en magtkamp mellem de to veteraner.

De to gråskæggede oldboys-rockere har begge fået dødsstødet i den klub, de i flere årtier har været medlemmer af. Foto:Ernst Van Norde / Claus Bonnerup

Helt ude af HA: Svend 'Svin' i bad standing