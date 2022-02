Livsfarligt kvæstet: Far og mor sigtet for babyvold

Rumænsk ægtepar sigtet og fængslet for at udsætte deres to måneder gamle søn for grov mishandling med kraniebrud og blødninger i hjernen i familiens hjem i Danmark

På de sociale medier udstråler det unge ægtepar ren lykke. Der er bryllupsbilleder og smilende forevigelser af de to i tæt omfavnelse.

Men under et ophold i en lille by i Midtjylland er et rumænsk par og deres fælles to måneder gamle søn nu blevet hvirvlet ind i en tragisk kriminalsag, som hidtil er gået under radaren i Danmark.

Parret har haft fast bopæl i Danmark i flere år og blev i sidste uge sigtet for grov, livstruende vold mod den lille dreng, og 1. februar blev de begge afhørt bag lukkede døre i Retten i Kolding og varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om at være skyldige i sigtelsen.

Dørene blev lukket af hensyn til politiets efterforskning, og parret blev fængslet for at sikre, at de ikke påvirker efterforskningen eller unddrager sig frihedsberøvelse.

Selv nægter de sig begge to skyldige.

Her er ægteparret fotograferet, mens den unge rumænske kvinde var højgravid. Nu er de begge sigtet for grov vold mod deres to måneder gamle søn. Privatfoto

Blødninger og knoglebrud

Ekstra Bladet har fået læst sigtelsen op. Den underbygger, hvorfor drengen få dage tidligere i al hast blev overført til akut behandling på Odense Universitetshospital, hvor læger umiddelbart vurderede spædbarnets kvæstelser som følge af ruskevold til at være livstruende.

Ekstra Bladet erfarer, at drengens tilstand siden har stabiliseret sig.

Drengens kvæstelser motiverede 31. januar Sydøstjyllands Politi til at anholde hans forældre.

Ægteparret er hver for sig sigtet for frem til udgangen af januar i år at have udsat drengen for vold, som udløste knoglebrud i højre side af hans kranium, blødninger i hjernen og bag øjnene samt enkelte punktformede blødninger i begge øjne.

Politiets anklager, Christina Borch Hansen, bekræfter ovenstående oplysninger, men ønsker ikke at kommentere sagen nærmere. Det gør kvindens forsvarer, Johnny Norup, som Ekstra Bladet har talt med, heller ikke.

Tovtrækkeri om drengen

Sagen har udløst massiv omtale i rumænsk presse, som også har sendt journalister til Danmark. Historiernes vinkel har i vidt omfang været, at de rumænske myndigheder og og parrets slægtninge hidtil forgæves har arbejdet på at få drengen udskrevet og eskorteret tilbage til Rumænien, mens sagen er under efterforskning.

De nu varetægtsfængslede forældre blev afhørt bag lukkede døre her i Retten i Kolding. Foto: Ernst van Norde

Gabriela Firea, Rumæniens minister for familie, ungdom og ligestilling, har i et Facebook-opslag stillet krav om, at drengen 'bliver bragt tilbage til landet (Rumænien, red.), så snart hans helbredstilstand tillader det'.

Ministeren henviser til, at det vil være 'en bedre mulighed' at få den nærmeste familie til at tage sig af ham end en plejefamilie eller institution i et fremmed land.

Den rumænske ambassade ønsker ikke at besvare spørgsmål om sagen.

Ekstra Bladet har i stedet henvendt sig til pressebureauet under det rumænske udenrigsministerium. Der er endnu ikke kommet svar tilbage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Chokeret svigerinde: De er kærlige overfor børn

Rumænske Magda Savuica er rystet og helt uforstående overfor anholdelsen og de barske anklager mod hendes bror og svigerinde i Danmark.

- Det her giver slet ikke mening. De kan ikke være skyldige. Parret har også taget sig af min datter, da hun var helt lille, og de er og var kærlige overfor børn, siger Magda Savuica, der er leder af en velgørenhedsorganisation.

Hun fortæller pr. telefon fra Bukarest, at parret efter sønnens fødsel i december var 'dybt ulykkelige' over, at han næsten konstant skreg og hyppigt kastede op, mens de forgæves kæmpede for at trøste ham. Der er tale om et ønskebarn, som kom til verden et par år efter, at den cirka 25-årige mor måtte abortere.

- Noget var galt. Hvad det var, ved jeg ikke. Han tog ikke på og græd næsten hele tiden. Men på de billeder, jeg har set af ham, er der ingen mærker at se, siger Magda Savuica.

Den nu sigtede far kom til Danmark for flere år siden og har indtil sin anholdelse arbejdet som kok. For to år siden flyttede hans senere hustru, som er psykolog-uddannet med speciale i børn, med til Danmark. Hun var også i arbejde, indtil hun gik på barselsorlov.

Han har brug for kærlighed

Problemerne med den lille dreng fik for nylig hans fars forældre til midlertidig at rykke til Danmark for at hjælpe.

- Det var en lettelse for os, da drengen endelig for en uge siden blev indlagt, og så hørte vi ingenting, indtil vi fik at vide, at hans far og mor var anholdt. Det er et chok for os, siger Magda Savuica, som via den rumænske ambassade har fået at vide, at drengen nu skulle være udenfor livsfare.

- Hvor befinder han sig nu?

- Han er på hospitalet i Odense. Men vi håber, at han så hurtigt som muligt kan blive overført til Rumænien, så hans mormor kan tage sig af ham, siger Magda Savuica.

- Hvorfor er det vigtigt for dig og resten af familien?

- Drengen har brug for kærlighed. Jeg har så ondt af ham. Han har jo været i smerter, siger Magda Savuica, som ikke er i tvivl om, at de sigtede forældre får en retfærdig behandling.

- Jeg stoler på myndighederne i Danmark, siger den rumænske kvinde.