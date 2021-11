Livstid for drab på 21-årig

En 30-årig mand er torsdag blevet idømt livsvarigt fængsel for drabet på en 21-årig mand i et boligkvater i Aarhus sidste år.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Drabet skete 25. september 2020 omkring kl. 19.30, da de to mænd mødtes ud for en adresse på Kappelvænget i det vestlige Aarhus.

Mændene, der i forvejen kendte hinanden fra en bandegruppering, de har relationer til, havde ifølge rettens afgørelse nogle uoverensstemmelser - uoverensstemmelser, der altså endte med dødelig udgang, da den 21-årige blev skudt i maven.

Episoden skete lige ud for en adresse, hvor flere bekendte til de to mænd befandt sig, og de kørte hurtigt den 21-årige til skadestuen, men hans liv stod dog ikke til at redde.

Afviser vidnepres

Det var flere vidneforklaringer, der i første omgang ledte politiet til den 30-årige, som blev anholdt et par uger efter drabet.

Under retssagen lød det pludseligt fra flere vidner, at de var blevet presset til at pege på den 30-årige som gerningsmand. Den nye forklaring valgte retten at tilsidesætte som utroværdig.

- Jeg er meget tilfreds med, at retten fuldstændigt tilsidesatte forklaringen om, at vidnerne var blevet presset til at udpege gerningsmanden. Det er desværre ikke usædvanligt, at vidner pludselig ændrer forklaring i sager i bandemiljøet, siger specialanklager Dorthe Lysgaard.

- I denne sag var der heldigvis også en del bevismateriale, der var med til at underbygge tiltalen mod den 30-årige, blandt andet dna-materiale, teleoplysninger og overvågningsvideoer.

Dømt efter skærpende paragraf

Straffen for drabet blev forhøjet, da retten valgte at følge anklagemyndighedens anmodning om at tage straffelovens § 81 b i brug. En paragraf, der kan bruges i sager, hvor der er blevet brugt skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

- Det er en skærpende omstændighed, at skyderiet foregår midt ude i det offentlige rum på et sted, hvor mange mennesker har deres gang, forklarer Dorthe Lysgaard.

Den 30-årige blev ud over drabet dømt for at have slået den 21-åriges ven i ansigtet med drabsvåbnet, samt besiddelse af hash og for at have haft en mobiltelefon i arresten under varetægtsfængslingen.

Den 30-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen.