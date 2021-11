Livstid for sit andet drab

Den 52-årige Flemming Mogensen idømmes fængsel på livstid for drabet på sin kone, Freyja Egilsdottir

De to domsmænd og dommeren i Retten i Aarhus er onsdag blevet enige om, at den 52-årige Flemming Mogensen idømmes fængsel på livstid.

Flemming Mogensen havde allerede tidligere onsdag formiddag kendt sig skyldig i at dræbe og partere sin kone, Freyja Egilsdottir, 29. januar i år.

Han ønskede selv en forvaringsdom og udbeder sig betænkningstid for at anke dommen.

Jeg fik ingen hjælp

Kort før dommerne og de to domsmænd gik ud for at votere dommen, fik den 52-årige Flemming Mogensen ordet i salen.

Roligt sad han ved siden af sin forsvarer, der kort forinden havde procederet for en forvaringsdom.

- Nu har jeg hørt begge parter (forsvarer og anklager, red.), men jeg ved ikke, om det her gør den store forskel.

- Jeg føler ikke, at jeg er blevet taget alvorligt, når jeg har henvendt mig til psykologer og læger. I december måned 2020 blev jeg afvist.

- Jeg føler ikke, at der efter første drab har været meget hjælp at hente. Hverken til mig eller til Alex (Alex Mogensen, Flemming Mogensens ældste søn, red.).

- Jeg har nok på et eller niveau haft en eller anden form for depressiv tilstand siden første drab på grund af skyldfølelse. Det har påvirket mig meget i forhold til Alex. Jeg har aldrig talt med Alex om det, siger Flemming Mogensen lavt i salen.

I midten blandt tilskuere sad Alex Mogensen stille og kiggede på sin far.

- Jeg kun sige, at mine børn har elsket mig så godt, som man kan elske en dysfunktionel far.

- Og jeg ved ikke, hvor jeg ligger psykisk eller mentalt. Men der er jo et eller andet galt, når jeg nu for anden gang i mit liv gør det her igen.

- Jeg har brug for en eller anden form for hjælp, sluttede Flemming Mogensen.

Var sammen med børnene i flere dage

I retten onsdag formiddag erkendte Flemming Mogensen sig skyldig i drab og partering af Freyja Egilsdottir, som han blev gift med i 2013.

Han havde klokken 9 om morgenen 29. januar i år kvalt Freyja Egilsdottir, hvorefter han havde trukket liget ud på badeværelset.

Cirka en time senere havde Flemming Mogensen fundet en sav på loftet og parteret sin kone ude på badeværelset.

Han havde båret ligdelene op på loftet på nogle spånplader og lagt saven tilbage på plads.

Derefter gjorde Flemming Mogensen badeværelset rent, så børnene ikke skulle finde blod, når de kom hjem senere på eftermiddagen.

Den ældste af drengene kom hjem klokken 15.

Om natten, når børnene sov, havde Flemming Mogensen gravet flere ligdele ned i haven.

Børnene havde i dagene efter spurgt efter deres mor, men Flemming Mogensen havde taget simkortet ud af sin kones mobil og skrevet, at hun blev forsinket og derfor ikke kom hjem. Han havde også aflyst aftaler med veninder.

Han fortæller i retten, at han ønskede mere tid med børnene, inden drabet blev opdaget.

Senere meldte Flemming Mogensen selv sin kone savnet og blev anholdt kort efter.