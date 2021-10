Livstidsfangen Seth Sethsen vil løslades efter 36 år

Efter 36 år bag tremmer gør livstidsfangen Seth Sethsen, der i 1985 dræbte en taxichauffør under et røveri, endnu forsøg på at blive løsladt.

Torsdag vil hans forsvarer, Torben Dyring Kledal, i Østre Landsret argumentere for, at det er på tide, at han får mulighed for at komme på fri fod.

Kriminalforsorgen har allerede givet afslag, og derfor har den nu 66-årige Seth Sethsen indbragt sagen for retten. I maj afviste Retten i Glostrup en løsladelse, og nu skal Østre Landsret så afgøre sagen.

- Vores påstand er, at han skal løslades. Hvis det ikke kan kom på tale, lyder vores subsidiære påstand, at han skal i et udslusningsforløb med henblik på prøveløsladelse, siger Torben Dyring Kledal.

En grund til, at Kriminalforsorgen afviser løsladelse, er, at Seth Sethsen ikke vil mentalundersøges.

- Han mener, at Kriminalforsorgen bare bestiller en ny mentalundersøgelse hvis de ikke er tilfredse med resultatet, siger hans advokat.

Seth Sethsen er dømt for at have dræbt taxichaufføren Kurt Gaarn-Larsen i Albertslund. Han blev i oktober 1985 fundet dræbt af to skud siddende i sin hyrevogn.

Et par dage senere blev Seth Sethsen anholdt og varetægtsfængslet. Han erkendte, at han dræbte taxichaufføren, men forklarede, at det var et uheld.

Han ville begå et røveri mod taxichaufføren, og i den tumult, der opstod, kom han til at affyre de to skud, lød hans forklaring.

De fleste, der idømmes livstid, slipper ud efter 16-17 år, og kun én mand har i nyere tid siddet længere tid i fængsel end Seth Sethsen.

Det drejer sig om Naum Conevski, der i 1984 skød og dræbte en 20-årig mand og en 16-årig dreng på Femøren på Amager.

- Seth Sethsen har slået et menneske ihjel, men han har siddet i fængsel dobbelt så længe som andre livstidsfanger og i længere tid end Palle Sørensen, siger Torben Dyring Kledal.

- Så spørgsmålet om proportionalitet har for længst passeret sidste salgsdato med flere længder.

I 1965 skød og dræbte Palle Sørensen fire politibetjente i København. Han blev løsladt i 1998 efter at have afsonet 33 års fængsel.

Advokat Camilla Skadborg, der møder i retten for Kriminalforsorgen, ønsker ikke at udtale sig om sagen, forud for retsmødet.

Det er uvist, hvornår Østre Landsret træffer afgørelse i sagen.