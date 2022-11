Livvagter og betjente sigtet for kidnapning

Seks livvagter fra et tysk sikkerhedsfirma er sigtet for spektakulær kidnapning i Sønderjylland

Flere udenlandske mænd, der er sigtet for at ville kidnappe børn i Danmark, er i virkeligheden livvagter og politifolk ansat i et tysk sikkerhedsfirma.

Mændene fremstilles netop nu i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, efter de blev anholdt i en større aktion tidligt onsdag morgen. Indtil anholdelsen skulle det uddannede sikkerhedspersonale have overvåget børnene på deres bopæl i Gråsten.

De seks mænd er sigtet for forsøg på at føre et barn eller flere søskende ulovligt ud af landet. Ifølge Jyske Vestkysten, der var til stede ved grundlovsforhørets begyndelse, nægter de sig skyldige.

Nu fortæller en ansat i et tysk sikkerhedsfirma til Ekstra Bladet, at de seks sigtede er hyret af børnenes mor for at bringe dem til Tyskland på grund af en familiestridighed mellem forældrene.

Ekstra Bladet bringer ikke navnet på hverken den ansatte eller firmaet, da sagen stadig er på et meget tidligt stadie.

- Det undrer mig meget, at vores ansatte er blevet anholdt i Danmark. For kvinden vi udfører opgaven for er mor til børnene og har ved en tysk domstol fået forældremyndigheden over børnene. Det skulle også være godkendt at en dansk domstol, siger talsmanden for firmaet til Ekstra Bladet.

Fire af dem er ifølge mediet Der Nordschleswiger politifolk fra en specialenhed i Berlin, mens en af de andre sigtede er direktøren for sikkerhedsfirmaet.

Ifølge mediet skulle moderen være bange for, at noget skulle ske for hendes børn, mens de var i Danmark.

