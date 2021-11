Lockdown kan have ført til millionær-drab

Efter at have været i lockdown med sin mor og stedfar, slog sønnen angiveligt stedfaderen ihjel og forsøgte at slå moderen ihjel. Stedfaderen var forretningsmanden og millionæren Sir Richard Sutton

En 35-årig mand er tiltalt for knivdrab i Dorset, England.

Anklagemyndighederne mener, at han dræbte sin stedfar, Sir Richard Sutton, 83, millionær og forretningsmand, og forsøgte at dræbe sin mor, 63. Moderen og Richard Sutton har været kærester i flere år.

Den 35-årige nægter sig skyldig for drab og drabsforsøg. Han har dog erkendt sig skyldig i uagtsomt manddrab, skriver The Guardian.

'Jeg overvejer at slå dem ihjel'

Til en kammerat skal manden, inden drabene, have skrevet:

'Jeg er ked af, at jeg må sige, at mit sind er fyldt med had, den værste slags, mod min familie. De sårer mig virkelig, de svigtede mig og har ødelagt alt tillid. For at sige det lige ud - jeg overvejer at slå dem ihjel hver morgen, middag og aften. Det er ikke, hvad jeg ønsker at tænke, men det er sandheden. Jeg vil have, at de skal lide.'

Han skulle angiveligt have beskrevet sin mor som 'giftig' og en 'gold-digger', og at han 'ikke kunne holde Sutton ud'.

Ifølge anklagemyndigheden var manden tvunget til at bo hos sin mor og stedfar på grund af den hårde lockdown i England. Det skulle efter sigende have været så frustrerende for ham, at han til sidst slog sin stedfar ihjel og forsøgte at slå sin mor ihjel.

Politijagt

Flere mennesker skulle have gjort politiet opmærksom på, at den 35-årige mand havde angrebet sin mor og stedfar. Herefter fandt politiet liget af Sir Richard Sutton, som havde flået flere knivstik under armhulen. De fandt moren, knap i live, med knivsår i ansigtet og 10 knivsår på ryggen.

Efter at de voldsomme overfald skulle han være gået op på sit værelse, skiftet tøj og kørt ind mod London i en Range Rover. Efter en politijagt bankede en politibil til sidst ind i ham og fik ham stoppet.

Ifølge anklagemyndigheden er han i længere tid blevet behandlet uretfærdigt af sin familie.