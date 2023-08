Lodsejer afbryder traditionsrigt racerløb for andet år i træk

Det traditionsrige racerløb Munkebjerg Hillclimb i Vejle er for andet år i træk blevet afbrudt af en utilfreds lodsejer.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad søndag.

- Det var den samme lodsejer som sidste år. Og vi blev derfor nødt til at tilkalde politiet, fortæller Ole Rasmussen, prøvechef for Munkebjerg Hillclimb, til mediet.

Han understreger, at Munkebjerg Hillclimb har fået alle tilladelser til at afvikle løbet.

Lodsejeren er nabo til strækningen, hvor racerløbet fandt sted søndag.

Han afbrød midlertidigt løbet ved at parkere sin bil på strækningen, så deltagerne ikke kunne komme forbi.

Racerløbet blev genoptaget efter 50 minutter.

Over for Vejle Amts Folkeblad bekræfter Sydøstjyllands Politi, at der søndag blev sendt en motorcykelbetjent til Munkebjergvej, hvor løbet fandt sted.

- Vi har fået en anmeldelse om, at der holdt en bil på løbsstrækningen. Ejeren blev bedt om at fjerne bilen, og den holder der ikke mere, lød det fra vagthavende til Vejle Amts Avis.

Mediet har ikke haft held med at komme i kontakt med lodsejeren for at høre hans udlægning af episoden.

Munkebjerg Hillclimb finder sted hvert år i august.

Løbet er en konkurrence, hvor biler fra årgang 1930 til 1990 skal køre fra Vejle Fjord til Munkebjerg Hotel.

Strækningen er stejl og rummer en række udfordrende sving.