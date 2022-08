Løb fra politiet: Glemte hunden

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi fik et tip om, at der foregik salg af euforiserende stoffer et sted i Næstved. Da politiet kom frem, stak to mænd af, men efterlod deres hund

Det gik nok ikke helt efter planen, da to mænd på ulovligt vis solgte euforiserende stoffer på Munkebakken i Næstved fredag formiddag.

Politiet modtog et tip om, at der formentlig forgik noget lusket på stedet.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Kom tilbage

Da de to mænd, som begge er fra byen, fik øje på politipatruljen, stak de af - men de glemte deres hund, som var bundet til et bord.

I samme omgang smed de et par klumper hash fra sig.

Betjentene ventede tålmodigt et kvarters tid, hvorefter de to mænd på henholdsvis 17 og 42 år vendte retur, måske for at hente hunden. Her blev de anholdt og sigtet for salg af euforiserende stoffer.