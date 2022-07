Mandag formiddag blev der åbnet op for, at de, der søndag parkerede i parkeringskælderen ved Field's, kan hente deres biler. Flere af dem, der har hentet biler, var i centret, da skyderiet fandt sted

Mennesker strømmede mandag formiddag til parkeringskælderen ved Field's for at hente deres biler. To personer, som Ekstra Bladet har talt med, var til stede i shoppingcentret, da en 22-årig mand åbnede ild mod tilfældige ofre.

En af dem er Niels Warthegau, som et kvarter før skyderiet var gået i Bilka. Imens han stod derinde, ringede hans datter.

- Og det er lige dér, det sker. Så kommer folk bare stormende og råber 'løb, løb, løb, der bliver skudt', fortæller han til Ekstra Bladet, da han står foran indgangen til parkeringskælderen.

Er det for sjov?

- Og så løb jeg. Først tænker man, er det for sjov det her? Men så kan man godt se på folk, at det er det ikke, og så følger man flokken og løber. Vi når en nødudgang, der er låst, og i et halvt minut står vi 50 mennesker nede i hjørnet, før der kommer én og låser op.

Og så løb flokken ned ad trapperne. Ifølge Niels Warthegau var det 'fuldkommen kaotisk', og folk råbte 'løb' og 'gem jer'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

ifølge Niels Warthegau var det fuldkommen kaotisk. Foto: Linda Johansen

Hans børn opholdt sig hos hans ekskone, som bor i nærheden, og Niels løb de få hundrede meter hjem til dem.

- Og så sad vi selvfølgelig og fulgte med i, hvad der skete, og vi kunne se, at der var styr på situationen efter et par timer. Det var en rystende oplevelse, men vi har hverken set eller hørt skud, så på den måde er vi ikke dem, der er hårdest ramt.

- Jeg er bare taknemmelig for, at jeg ikke stod ansigt til ansigt med ham. Vi var skide bange. Det var panik, man kunne se panik i folks øjne, og jeg var også selv panisk.

Troede lydene var fra en film

Også 46-årige Linda Øhlenschlæger var i Field's, da skyderiet fandt sted. Hun og hendes 20-årige søn sad i biografen og så Jurassic Park, og på et tidspunkt troede hun, at hun kunne høre høje lyde fra en af de andre biografsale.

Siden fandt hun ud af, at det formentlig var råb og tumult, de kunne høre fra salen.

Da filmen var færdig omkring kvart over seks, gik de en etage ned for validere parkeringsbilletten, og imens hun tastede sit nummerpladenummer ind, så hun betjente med hjelme komme løbende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

46-årige Linda Øhlenschlæger var i Field's, da skyderiet fandt sted. Foto: Linda Johansen

- Vi står der som de eneste, og en betjent guider os hen under en trappe. Han går nærmest i panik, da jeg fortæller, at der er 18 andre, der har været i biografen og er på vej ud.

Efter lidt tid blev hun og sønnen eskorteret ud af centret. På dette tidspunkt anede de ikke, at der var blevet skudt, og at mennesker var døde.

- Når politiet har så meget styr på tingene, tænker man ikke så meget over panik, andet end at jeg siger til min søn, at vi lige bliver siddende her i et stykke tid, og så tager vi den derfra.

De har efterfølgende fulgt nyhederne og pressemøderne tæt, og så har de sørget for at tale med hinanden om, hvad der er sket.

- Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige, ud over at det er tragisk. Det er tragisk, at det kan ske. Det er rigtig uheldigt for Field's, og det er rigtig uheldigt for dem, der er pårørende. Og så er det selvfølgelig tragisk for dem, der er gået bort, efter at have troet at de skulle en tur i shoppingcenter, afslutter Linda Øhlenschlæger.

Sammen om tryghed

Mandag eftermiddag har politiet sat en pavillon op over for Field's, hvor borgere kan henvende sig. På siden står der 'sammen om tryghed', og til Ekstra Bladet fortæller en af betjentene, at det netop er en tryghedsskabende indsats.

Her kan personer, der skal hente biler, henvende sig, og man kan komme og stille spørgsmål. Nogle er tydeligt berørte og var til stede i centret søndag, og her taler betjente med dem og hjælper dem i retning af krisehjælp. Ved siden af pavillonen lægger folk blomster.

