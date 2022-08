Løb tør for benzin og fik smadret bilen

En kvinde kørte på landevejen, da brændstoftanken pludselig var tom. Da hun gik fra bilen, var der en, der så sit snit til at gå amok

Det er aldrig sjovt at strande et sted, fordi man er løbet tør for brændstof.

Men netop dette scenarie udspillede sig for en kvinde, da hun onsdag formiddag kørte på landevejen ved Guderup på Als, skriver JydskeVestkysten.

Da bilen gik i stå, måtte kvinden forlade den, men da hun kom tilbage, så det helt skidt ud.

- Både for- og baglygter, forrude, bagrude og de to forreste sideruder var knuste. Der var derudover også en bule i taget, fortæller Chris Thorning Vesterdal, politikommissær ved Syd- og Sønderjylland Politi, til mediet.

Hærværket blev udført mellem klokken 11 og 14.45.

Hvis du ved noget om sagen, bedes du kontakte politiet på telefon 114.