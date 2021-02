Løber truet med kniv

En løber blev tirsdag formiddag truet med en kniv efter at have påtalt to mænd på en en lille motorcykel i Esbjerg

En lokal løber blev tirsdag formiddag truet med en kniv af to mænd i Esbjerg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Hændelsen skete, mens løberen var ude at løbe på en sti i Esbjerg. Her var han ved at blive påkørt af mændene, som kørte på en lille motorcykel.

Da løberen konfronterede mændene, truede mændene ham med en kniv.

Politiet har anholdt begge mænd.

- Det er to lokale mænd på en lille motorcykel, siger vagtchefen hos Sydjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Vagtchefen fortæller også, at de modtog yderligere en henvendelse fra en anden mand, der havde set to mænd på en lille motorcykel virke truende overfor et pizzabud på Sjællandsgade klokken 13.06.

Politiet er ved at finde ud af, om det var de samme mænd.