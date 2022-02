Løn lokker flere elever til uddannelsen til fængselsbetjent

Da regeringen sammen med flere partier i midten af december indgik en flerårsaftale for Kriminalforsorgen, var et af målene at gøre uddannelsen til fængsels- og transportbetjentuddannelsen mere attraktiv.

Et af de midler, som regeringen, DF, SF og De Konservative blev enige om, var, at eleverne skal have løn under hele uddannelsen i stedet for at skulle nøjes med SU i skoleperioderne.

Halvanden måned senere ser det ud til, at tiltaget har båret frugt. Siden aftalen blev indgået har Kriminalforsorgen modtaget omkring 100 ansøgninger til uddannelsen.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi er superglade, lyder det fra Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen.

- I årevis har vi kæmpet for, at man ikke skulle nøjes med SU undervejs i uddannelsen. Det er nu afskaffet, og det ser ud til at virke. 100 ansøgninger er væsentligt flere, end vi har set i så kort en periode i meget langt tid.

I regeringen og hos forligspartierne er der også glæde over de mange ansøgninger.

- Jeg er utrolig glad for, at der er kommet så mange ansøgere til uddannelserne. Det har været en vigtig prioritet for forligskredsen at få flere fængselsbetjente samt at fastholde de gode medarbejdere, vi allerede har, udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

Alle fire partier er overbeviste om, at det er de ændrede økonomiske forhold under uddannelsen, der har udløst den større interesse.

Og de glæder sig over, at det kan forbedre forholdene for fængselsbetjentene, som i årevis har været meget pressede, når de får flere kolleger.

- Jeg håber, der kommer endnu mere fart på rekrutteringen, når vi åbner to nye skoler på Falster og på Fyn, udtaler Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

For Peter Skaarup og Karina Adsbøl fra DF er det dog kun en start.

- Vi skal have mange flere betjente ansat, så vi kan sikre, at de kriminelle får de domme, de skal have, og at betjentene oplever et arbejdsmiljø, som de kan se sig selv i mange år fremover, lyder det i en fælles udtalelse fra de to.