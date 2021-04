Løse grise efter uheld: Vej spærret

Tirsdag eftermiddag er Hadsundvej i Gjerlev nær Randers spærret, da der er grise på vejen, efter en svinetransport er forulykket.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Tholstrup til Ekstra Bladet.

- Anmeldelsen om den væltede svinetransport løb ind klokken 15.44. Lige nu har vi ikke et overblik over antallet af grise, der er kommet til skade, men chaufføren har det fysisk ok.

- Vi har tilkaldt dyrlæge og personale fra slagteriet, siger vagtchefen.

Vejen er som følge af færdselsulykken spærret i begge retninger.

Opdateres ...