Løsladt af politiet: Kort efter var den gal igen

En 30-årig mand blev mandag eftermiddag taget med på politistationen til en snak og fik lov til at gå. Men kort efter var den gal igen

Det er altid en god ide at lære af dine fejl, men for en 30-årig mand fra Randers var det lettere sagt end gjort mandag eftermiddag.

Østjyllands Politi oplyser i deres døgnrapport, at den 30-årige mand første gang kom i clinch med politet efter et færdselsuheld i rundkørslen ved Mariagervej og Ringboulevarden i Randers.

Her blev en 65-årig mandlig bilist efter sigende påkørt af den 30-årige mand, der flygtede fra stedet. Det lykkedes dog den 65-årige at finde ham ved et supermarked, og så blev politiet tilkaldt.

De tog den 30-årige med på politistationen til en snak, men valgte at løslade ham uden at sigte ham. Men kort efter var den gal igen, og denne gang var der ingen vej udenom.

'Kort efter den 30-årige havde forladt stationen, kom han dog i kontakt med politiet i gen, da han kl. 23.18 sparkede til et sidespejl på en plejebil ved et plejehjem på Bøsbrovej i Randers', skriver politiet.

Den 30-årige blev derfor anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden.