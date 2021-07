Løsladt da fejl blev opdaget: To blev fængslet for falsk våben

Først troede politiet, at en maskinpistol var ægte. Men våbenteknikere afslørede, det var en lovlig attrap og to sigtede blev straks løsladt

To unge svenskere af somalisk oprindelse er løsladt igen efter at de torsdag blev varetægtsfængslet i 13 dage i Københavns dommervagt, sigtet for besiddelse af en maskinpistol med magasin, men uden skarpe skud.

Efter grundlovsforhøret viste det sig nemlig, at maskinpistolen var en attrap, og derfor blev de to 20-årige svenskere straks løsladt.

Den ’falske’ maskinpistol blev fundet i en dansk indregistreret bil, der holdt i Nørregade ved Krystalgade. Det er tæt på den jødiske synagoge, som er stærkt bevogtet af politiet. En patrulje fik mistanke til de to mænd i bilen, der blev ransaget og våbnet blev fundet. Det skete ved 17-tiden i onsdags.

Derfor blev svenskerne fremstillet i dommervagten, sigtet efter den skærpede våbenparagraf 192a om besiddelse af et automatvåben på et offentligt sted. De nægtede sig skyldige, men blev varetægtsfængslet.

Ligner en ægte

’Maskinpistolen’ var så vellignende, at først da politiets våbenteknikere fik den i hånden, blev det fastslået, at den var ufarlig.

Model-våbnet af typen Mac-10 er lavet af metal og føles og vejer som et ægte våben. Der kan tages ladegreb, trykkes på aftrækkeren og magasinet kan tages ud, men det er umuligt at affyre skarpe skud med modellen. Den sælges legalt i våbenforretninger i København for cirka 1500 kr.

De to 20-årige har tilknytning til det organiserede kriminelle miljø i den nordlige forstad til Stockholm, Spånga-Tensta, et område, der er kendt for væbnede bandekonflikter. Det er her, at banderne Shottaz og Dødspatruljen i årevis har ligget i krig. Krigen flyttede i juni 2019 til Herlev, hvor to medlemmer af Shottaz blev dræbt.

Se da politi og redning er på gerningsstedet efter dobbeltdrabet i Herlev, juni 2019.

9. juli dømte Østre Landsret fem bandemedlemmer fra Dødspatruljen for dobbeltdrabet og drabsforsøget på et tredje medlem af Shottaz. To, der var 17 år på gerningstidspunktet, fik hver 16 års fængsel mod 20 år i byretten, mens landsretten stadfæstede dommene på livsvarigt fængsel til de tre andre bandefolk.

Københavns politi har truffet de to 20–årige flere gange den senere tid, hvor de har opholdt sig i København.