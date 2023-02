Løsladt efter tre døgn bag tremmer

En 17-årig mand er søndag blevet løsladt efter at have siddet anholdt i tre døgn i en sag om et alvorligt knivstikkeri.

Det oplyser den unge mands advokat, Danni Richter Larsen, til Ekstra Bladet.

Den 17-årige blev sammen med en 20-årig mand anholdt i sidste uge og sigtet i den alvorlige sag, som fandt sted på Godthåbsvej på Frederiksberg anden juledag.

Her blev en 19-årig overfaldet og stukket med kniv flere gange. I følge sigtelsen blev offeret også slået med en hammer.

Politiet meldte ud i en pressemeddelelse i forbindelse med anholdelsen af de to i sidste uge, at deres efterforskning viste, at de havde en 'begrundet mistanke om, at de står bag overfaldet.'

Nægter sig skyldige

Annonce:

De to anholdte nægter sig skyldige, men mens den 20-årige blev varetægtsfængslet i fire uger, mente dommeren kun, at der var grundlag for at tilbageholde den 17-årige i tre døgn, så politiet kunne efterforske, om de kunne underbygge mistanken mod ham.

Det betød, at han igen søndag skulle for en dommer i Københavns Byret, der altså ikke mente, at der var grundlag for en varetægtsfængsling.

- Han var lykkelig for at komme hjem til sin familie efter tre døgn på en lukket ungdomsinstitution, siger forsvarsadvokaten.

Visitationszone oprettet

Der har været flere voldsomme knivstikkerier i København og på Frederiksberg, men også en skudepisode, og politiet har 8. februar oprettet visitationszone på en del af Nørrebro og en del af København Nordvest.

Politi: Forbudt bande i knivkrig

'Episoderne sker på baggrund af igangværende uoverensstemmelser mellem to grupper af unge mænd med geografisk tilknytning til zonen,' lød det fra politiet.

Annonce:

Politiet har ifølge Ritzau også konfiskeret knive, køller, økser, sværd, macheter og skarpladte våben. Det er på baggrund af en række angreb og episoder, at politiet ville have visitationszonen indført, samtidig med at politiet vurderer, at de to grupper planlægger hævnangreb mod hinanden.

Undgik kugler

Skudepisoden fandt sted i Jægersborggade 6. februar om aftenen. En 21-årig mand blev skudt og ramt i alvorlig grad, mens en 38-årig mand undgik kuglerne. Københavns Politi har i den sag efterlyst oplysninger om gerningsmændene, som kom til stedet på elcykler.