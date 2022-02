Løsladt i drabssag: - Han er i et underligt limbo

Anklager Mette Bendix kærede på stedet, da en dommer i Retten i Aalborg torsdag valgte at løslade den ene af de to 36-årige mænd, der er sigtet for at have dræbt 22-årige Mia Skadhauge Stevn i forening, efter hun steg ind i en mørk personbil på Vesterbro i Aalborg søndag morgen klokken 6.09.

Vestre Landsret oplyser, at de endnu ikke har modtaget sagsakterne fra grundlovsforhøret, hvor begge mænd nægtede sig skyldige.

Der er derfor endnu ikke truffet nogen afgørelse i sagen, hvor politiet først efter det fire timer lange retsmøde fandt menneske-dele i Dronninglund Storskov.

Jakob Dalsgaard-Hansen er forsvarer for den løsladte 36-årige.

Han ønsker ikke at fortælle, om han har været i kontakt med sin klient, efter at Nordjyllands Politi torsdag aften fortalte, at de har fundet menneske-dele i Dronninglund Storskov.

De afventer nu, at Vestre Landsret tager stilling til anklagerens kære af løsladelsen.

- Hvordan har din klient det med den usikkerhed, der er i forhold til, at løsladelsen er kæret?

- Han er jo helt rystet over overhovedet at være blevet hevet ind i det her. Og så længe alt det her suser rundt om hovedet på ham, så verserer det jo stadigvæk, siger Jakob Dalsgaard-Hansen.

Forsvarer Jakob Dalsgaard-Hansens klient blev løsladt efter et flere timer langt retsmøde torsdag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg kan ikke kigge manden i øjnene og sige, at nu er det slut, eller det fortsætter. Han er i et underligt limbo, for hvis landsretten når frem til, at han fortsat skal være løsladt, så går der ikke ret lang tid, så må politiet nok sande, at det er ikke den rigtige, vi har sigtet. Hvis landsretten siger, at han skal være fængslet, så kører de ud og anholder ham igen, og så er han fængslet, siger han.

Hvis afgørelsen bliver, at hans klient skal fængsles, så står de i en ny situation.

- Så får jeg et behov for at gøre noget for at understrege det, jeg mener, var hovedpointen fra starten. At han er uskyldig. Problemet er, at vi hverken kan holde fri eller gå på arbejde. Vi er midt imellem og står med arbejdstøjet på midt i døren og ved ikke, om vi skal gå ind eller ud, siger Jakob Dalsgaard-Hansen.

