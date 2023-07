Løve løs i Berlin: Bliv indenfor!

Er du taget til Berlin for at traske storbyen tynd og besøge Berlinmuren, tv-tårnet eller byens parker, er der dårligt nyt.

En løve er natten til torsdag blevet set i byen, og siden midnat har byen været på den anden ende.

Trods en massiv indsats fra bevæbnede betjente og en helikopter, der leder fra luften, er det torsdag morgen endnu ikke lykkedes at finde dyret, og det får nu politiet til at slå alarm.

'Fare! Bliv indenfor, et vildt dyr er undsluppet i området omkring Bereich Kleinmachnow, Teltow og Stahnsdorf. Hold også jeres kæledyr indenfor. Vi er på stedet', skriver politiet på Twitter omkring klokken otte.

Det var et vidne, der spottede dyret omkring midnat og alarmerede politiet, oplyser talsmand for politiet Daniel Kneip over for avisen Bild.

- Et vidne så rovdyret dræbe et vildsvin. Hændelsen blev fanget på video, og vi er ikke i tvivl om, at der er tale om en løvinde, udtaler han.

Det er uvist, hvor dyret er undsluppet fra, men ifølge politiet er det mest sandsynligt, at det stammer fra et cirkus.

Og den sidste sætning ville jeg måske bare lave en lillebitte smule om til: I øjeblikket bliver byens cirkusser, dyreparker, zoologiske haver og dyrehospitaler kontrolleret for at finde svar på, hvem der mangler et dyr.