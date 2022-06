Logebror kvalte kæreste: Hun kaldte mig en ussel hund

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Flankeret af to politibetjente klædt i civil gik en 56-årig mand med langsomme skridt ned ad gangen på fjerde sal i Retten i Lyngby. Før han gik ind i et tilstødende lokale, omfavnede han en pårørende for ti minutter senere at træde ind i retssalen.

Her har han torsdag tilstået drabet på sin tidligere kæreste og bofælle.

Det slog ifølge den tiltaltes forklaring klik for ham, efter at den 44-årige havde kaldt ham 'en ussel hund'.

- Jeg kunne bare ikke tåle at høre mere på det tidspunkt. Jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor hun ikke er her mere. Jeg savner hende hver dag, lyder en del af forklaringen fra manden, der siden februar sidste år har været varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Tragedien, der kostede den 44-årige kvinde livet, fandt sted i deres fælles hjem i en lejlighed i et velhaverkvarter i Holte, 2. februar sidste år.

Som manden tidligere torsdag forklarede i retten, slog det klik for ham, da hun den skæbnesvangre dag kaldte ham en ussel hund.

Mødtes i en bus

Han tog efter eget udsagn fat i hende og kvalte han hende - ifølge tidligere afhøringer af manden med et tørklæde, hun havde rundt om halsen - men detaljerne husker han ikke i dag.

Ambulanceredderne formåede at få kvindens hjerte til at slå igen, da de ankom til stedet, efter at den siden tiltalte selv havde ringet til Alarmcentralen.

Hendes liv stod dog ikke til at redde, og hun døde to dage senere på Rigshospitalet.

Den 56-årige mand fra Holte har tilstået drabet på sin tidligere kæreste. Privatfoto

Den 56-årige mand har efter eget udsagn kendt kvinden siden 2003, hvor de efter et tilfældigt møde i en bus blev kærester.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, havde manden flere kærester, mens han boede sammen med den nu afdøde.

Den seneste kæreste mødte efter anholdelsen op ved hans bopæl, fordi hun var bekymret for, hvad der var sket ham.

Dobbeltlivet med den tidligere kæreste og de nye kærester, hvis eksistenser han baksede med at holde adskilt fra hinanden, ifølge mandens forklaring i retten i dag medvirkende til, at han mistede besindelsen og kvalte kvinden, han boede sammen med.

Naboer og andre i ejendommen, hvor drabet fandt sted, gav i februar sidste år udtryk for, at de var dybt mystificerede over såvel sagen som forholdet mellem drabsmanden og hans bofælle. Foto: Kenneth Meyer

Manden kræves idømt en behandlingsdom uden udløbsdato. Det er han indforstået med. Han har ikke bemærkninger til den dræbtes families erstatningskrav eller anklagemyndighedens påstand om, at han mister retten til at arve efter kvinden.

Manden er klædt i sort tøj og fremstår nervøs. Han har grædt flere gange.

- Hvordan skal jeg nogensinde kunne gøre det godt igen? Det kan jeg jo ikke, sagde han, før retsformanden bad ham om at tage plads ved siden af sin forsvarer, efter at han havde afgivet forklaring.

Ekstra Bladet følger sagen.