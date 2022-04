Lokal tyv taget på fersk gerning

En vaks borger anede søndag aften, at noget forbudt foregik i en butik i Næstved

En vaks borger ringede søndag aften klokken 22.09 til politiet, da hun mente, at der gik nogen rundt inde i en forretning på Ejlersvej i Næstved.

Det viste sig at være en stærk gisning, for alt imens hun talte med alarmcentralen, så hun, at der kravlede en mand ud af vinduet i baggården.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt - og Vestsjællands Politi.

Lokal bandit

Der gik ikke længe, før ordensmagten handlede på kaldet, og det resulterede i, at betjentene fik fat i en mand, der matchede signalementet på indbrudstyven.

Og der var fuld plade hos Næstveds skarpe betjente.

For manden, de fik fingrene i, havde alle tyvekosterne på sig. Derfor blev han anholdt og sigtet for indbrud.

Der er tale om en 48-årig fra Næstved, og ifølge døgnrapporten overvejes der i øjeblikket, om den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør.

Det fremgår ikke i døgnrapporten, hvad den 48-tyv stjal.