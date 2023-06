Lokalhelt har fanget 400 butikstyve

Hvis du har set en købmand jagte en butikstyv ud af Rema 1000 på Storegade i Esbjerg, så har du set René Thomsen i aktion.

Misligholdelse, skiftende ejere og massevis af tyverier havde sat sit præg på butikken, men det satte 46-årige René Thomsen en stopper for.

På få år har han forvandlet butikken til en succes, efter han flyttede til den vestjyske by for at følge i familiens fodspor og blive købmand i Rema 1000.

- Jeg er jo bare en sønderjysk bondedreng fra en lille landsby, så det var et kulturchok. I Rødekro havde vi måske snuppet en enkelt butikstyv om året. Her var det flere om dagen, siger René Thomsen til JydskeVestkysten.

På bare et år fangede han 400 butikstyve, ligesom han jagtede flere, der prøvede at flygte med varer, siger han til mediet.

Truet med tæsk

Det var dog ikke uden konsekvenser, at René Thomsen satte en stopper for røvernes ulovligheder.

Han fortæller blandt andet, at han blev truet med tæsk, og at han var tæt på at opgive processen.

Men indsatsen gjorde en forskel og til sidst faldt antallet af tyverier.

Lokalhelt

I dag har Rema 1000 på Storegade en sund økonomi ifølge købmanden.

Ifølge René Thomsen er det fordi, at 'de er gode til alt det kedelige'.

Krydret med stabilitet og en overenstemmelse i kundernes forventninger til forretningen, blev butikken senere kåret som regionens bedste Rema 1000.

Kronen på værket var dog, da René Thomsen blev kåret som 'Årets Jerne-borger' for sin rolle som lokal ildsjæl.