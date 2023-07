Lokkeduen dømt: - Jeg føler mig dum, alene og røvrendt

I perioden inden 4. august 2021 indgik Tanja Iversen og Ekstra Bladet et samarbejde, som gik ud på, at Tanja Iversen skulle agere lokkedue og være med til at dokumentere et eventuelt misbrug af en ministerbil. Nu er hun blevet idømt en betinget dom på fængsel i 30 dage for medvirken til stillingsmisbrug samt brugstyveri af en ministerbilen - en dom, som hun har anket

- Jeg føler mig dum, alene og røvrendt.

Sådan lød det fra Tanja Iversen, der også er kendt som lokkeduen, kort efter at hun fredag middag blev idømt 30 dages betinget fængsel for medvirken til stillingsmisbrug samt brugstyveri af en ministerbil 4. august 2021.

Tanja Iversen forklarer oven på dommen, at hun er meget utilfreds Ekstra Bladet ageren i sagen. Især med Henrik Qvortrup, som var chefredaktør på Ekstra Bladet, da sagen fandt sted.

- Jeg er pisse sur på Qvortrup. Hvis han havde stået frem, var jeg blevet frifundet i dag.

- Jeg kan godt forstå, at Qvortrup gør brug af sin rettighed til ikke at inkriminere sig selv. Det havde jeg sørme da også gjort, hvis jeg havde den mulighed, men den fik jeg bare ikke, siger hun.

'Ingen kommentar'

I perioden inden 4. august 2021 indgik Tanja Iversen og Ekstra Bladet et samarbejde, som gik ud på, at Iversen skulle agere lokkedue og på den måde være med til at dokumentere et eventuelt stillingsmisbrug.

Ekstra Bladet valgte dog undervejs at droppe aktionen og siden historien. Iversen valgte derfor selv at gå til politiet. Det fik sagen til at rulle mod ministerchaufføren, men her blev hun blev også selv tiltalt.

Henrik Qvortrup nægtede at vidne i retssagen af risiko for at inkriminere sig selv.

- Retten har vurderet enstemmigt, at det skulle jeg ikke.

- Nej det skulle du ikke, men det kunne du jo have gjort.

- Jeg har ikke flere kommentarer til det, siger han til Ekstra Bladet.

Henrik Qvortrup er ikke længere chefredaktør på Ekstra Bladet, men er stadig tilknyttet avisen som politisk kommentator og podcast-vært.

Ekstra Bladets Rolle

Tanja Iversen forklarer, at hun også føler sig ladt i stikken af Ekstra Bladets nuværende ledelse. Hun siger blandt andet, at det havde hjulpet hendes sag, hvis Ekstra Bladet havde indvilliget i at udlevere optagelser fra hendes ture i ministerbilen.

- Det er umenneskeligt. Man siger, at man ikke vil udlevere kildemateriale på grund af kildebeskyttelse. Hvor har de beskyttet mig henne?, siger hun.

Knud Brix, der er chefredaktør på Ekstra Bladet, oplyser imidlertid at dette ikke har været muligt.

- Ekstra Bladet udleverer per definition ikke råbånd til retten. Vi har forsøgt at hjælpe Tanja Iversen så godt, vi overhovedet kunne, siger han.

- Vi er jo ikke juridiske forpligtede til at hjælpe hende, men vi synes alligevel, at vi har et medansvar, og derfor har vi også betalt for hendes sagsomkostninger.

Han er dog også overrasket over rettens beslutning.

- Jeg synes, at det er en stærk betænkelig dom. Jeg synes ikke, Tanja Iversen har gjort noget, så hun fortjener en straf. Tværtimod. Hun har været med til at kaste lys på en vigtig historie og en sikkerhedsbrist omkring Mette Frederiksen. Det viste dommen jo også, at der var, siger han.