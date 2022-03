Lokket i baghold og likvideret

RETTEN I HOLBÆK (Herfølge): Der var tale om en klokkeklar likvidering, da to unge mænd blev dræbt, og en tredje svært kvæstet ved et voldsomt skyderi i Kalundborg 17. november 2020.

Det vurderede den ene anklager i sagen, Anja Lund Liin, ved onsdagens retsmøde.

Seks mænd er tiltalt i sagen, mens yderligere tre er sigtet. Deres sag behandles særskilt.

I dag begyndte retssagen, hvor de seks er tiltalt. Alle nægter sig skyldige. Retsbygningen i Herfølge var dækket af et større politi-opbud. Blandt andet fordi man vurderer, at skyderiet i Kalundborg skal knyttes til et opgør i det kriminelle indvandrerbandemiljø.

Bandekonflikt

Konkret var skyderiet kulminationen på en konflikt mellem LTF-banden og en gruppering, man kalder Sydkyst-gruppen. Ofrene har tilknyttet til sidstnævnte, mens fire af de seks tiltalte har tilknytning til LTF.

Anklageskriftet beskriver, hvordan man to gange forud for drabet 17. november forsøgte at lokke de tre ofre til Kalundborg.

To af de seks tiltalte i sagen bor i Kalundborg, og de er tiltalt for at at agere lokkefugle. De to er ikke del af LTF-banden, men ved onsdagens retsmøde antydede anklagerne, at de i stedet kan have tilknytning til noget, politiet kalder Kalundborg-netværket.

Kom i kassevogn

Her dokumenterede sagens ene anklager, Anja Lund Liin, en korrespondence på besked-tjenesten Wickr.

Den ene af besked-skriverne var et ofrene. Besked-tråden fandt politiet efter skyderiet i den kassevogn, som de tre var kørt til Kalundborg i.

Desuden fandt man 40.000 kr. i kontanter i bilen.

Hvem den anden skriver skal være, løftede hun ikke sløret for. Skriveren var dækket af et profilnavn, der kaldte sig jons55.

Af beskedtråden lød det, hvordan man både 15. og 16. november forsøgte at indgå en aftale med ofrene om at komme til Kalundborg.

Skulle først hente penge

Af hvilken grund, de skulle komme til Kalundborg, blev ikke nævnt i retten.

Men ofrene skulle først hente penge - omtalt som ’para’ i beskederne, der er slang for kontanter.

Mødet 16. november blev aflyst, fordi der var for meget politi i Kalundborg:

’Der er for meget akrash (slang for politi, red.) i byen. De stopper alt og alle’, lød det i en besked 16. november skrevet af jons55.

Dagen efter var der klar bane, og man skrev lidt frem og tilbage. Kl. 17.55 - et lille kvarter før skyderiet - skrev det ene offer ’er ved Meny nu, bror’ i beskedtråden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Motiv: Hævn for ydmygelse

Ved onsdagens retsmøde uddybede anklageren ikke baggrunden for, at LTF og Sydkystgruppen var røget i konflikt.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan en kidnapning spille en central rolle.

Tidligere i november 2020 blev et mangeårigt LTF-medlem en aften kidnappet i Hvidovre. Efterfølgende blev han udsat for grov vold og mishandling, inden han nogle timer senere blev fundet - slemt forslået - ved Ishøj Idrætscenter.

Kilder med indgående kendskab til miljøet vurderer over for Ekstra Bladet, at skuddrabene i Kalundborg kan tolkes som en såkaldt 'bytter' for kidnapningen.

Offeret sagen om kidnapningen er ikke blandt de tiltalte i sagen om dobbeltdrabet.