London: Jagter terrormistænkt i park

Politiet i London leder fredag morgen efter en terrormistænkt flugtfange i den store Richmond Park i det sydvestlige London.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fangen, 21-årige Daniel Khalife, flygtede onsdag morgen fra et fængsel i London. Fængslet ligger cirka otte kilometer fra Richmond Park.

Ifølge britiske BBC har to helikoptere i løbet af natten og morgenen cirkuleret over parken. Betjente har holdt øje med parkens indgange.

Richmond Park er cirka ti kvadratkilometer stor. Det svarer nogenlunde til størrelsen på Dyrehaven nord for København.

Khalife menes at være sluppet ud fra fængslets køkken, hvor han arbejdede, ved at spænde sig fast til undersiden af en varevogn, der leverede mad.

Han står også over for anklager om i august 2021 at have forsøgt at 'fremskaffe information af en art, der kan være brugbar for en person, som vil udføre eller planlægger at udføre en terrorhandling'.

Han mistænkes også for at have anbragt falske bomber ved en militærbase.

Offentligheden er blevet rådet til ikke at nærme sig flugtfangen. Folk skal i stedet ringe til politiet, hvis de møder ham.

- Vi har ikke nogen informationer, der indikerer, at Khalife udgør en fare for den bredere offentlighed, og vi har ingen grund til at tro dette, siger Dominic Murphy, leder af Metropolitan Polices antiterrorenhed.

Khalife mødte 28. januar op til et retsmøde i London.

Han blev herefter varetægtsfængslet for de to hændelser, som begge fandt sted ved en base for det britiske flyvevåben i Stafford i det centrale England.

Selv boede han i militærbygninger nær basen.