Lort på kommode udløste voldsdrama

DOMMERVAGTEN, KØBENHAVNS BYRET: Den sigtede selv har ingen erindring om, hvad der skete i hans ekskærestes lejlighed på Vesterbro i København.

Men lejlighedens forfatning, skaderne på hende og ham selv og ekskærestens forklaring kaster lys over de voldsomme begivenheder, der fandt sted natten til søndag omkring klokken 3.23. Da han blev anholdt, sad han med en tot af ekskærestens hår i hånden.

Den 53-årige mand, der er selvstændig softwareudvikler, er sigtet for grov vold mod ekskæresten, men endte selv med at blive kørt på traumeafdelingen, bevidstløs og i kritisk tilstand.

Søndag middag var han dog i stand til at blive fremstillet i grundlovsforhør, men iført værnemidler, fordi han havde fået corona.

Parrets forhold ebbede ud, da den 53-årige rejste hjem for at passe sine forældre i Skotland i 2020, men de var stadig venner. Og han boede hos hende, når han var i Danmark.

Lørdag aften var han på restaurant i Kødbyen i København.

– Jeg kan huske, at jeg spiste, og derefter kan jeg intet huske, sagde manden, der mente, at han kun havde drukket 2-4 glas rødvin. På grund af den svigtende hukommelse nægter han sig skyldig.

Meget bange

Ekskæresten fortæller til gengæld, at han kom fuld hjem og i sin brandert havde lagt en lort på en kommode i entreen.

Da hun opdagede det, blev hun vred og bad ham rydde op. Men i stedet blev han aggressiv og slog hende 5-6 gange med begge knytnæver på ’en fuld måde’, har hun forklaret.

I soveværelset satte han sig på hendes hoved, der var på sengen, mens resten af hendes krop var på gulvet. Undervejs lykkedes det hende at få fat i en messinglysestage, som hun slog mod hans hoved, uden at det stoppede ham i første omgang.

I stedet greb han ud efter lysestagen og slog hende i hovedet med den og fastholdt hende i et hårdt greb.

Kvindens skrig alarmerede naboer, der kontaktede politiet.

Undervejs skiftede hun taktik til at ae ham på hånden, mens hun med rolig stemme sagde: ’let go of my hair. This is not you. Let’s take a cup of tea’, fordi det var noget, han selv plejede at foreslå som en løsning på mange ting.

Stærkt rystet

Han løsnede grebet nok til, at hun kunne få sit hoved og så sin krop væk fra ham, hvorefter hun flygtede ud i opgangen, hvor hendes naboer var.

Ifølge offeret har han aldrig tidligere været voldelig mod hende.

Hun fremstod rystende, stærkt chokeret og grædende, da hun blev undersøgt af en læge, med blod i panden fra en rift, blodsprængt blåt øje og rifter og kradsemærker på halsen.

Manden havde en flænge i venstre side af hovedet. Han var i kritisk tilstand, men har ikke været i livsfare.

Han blev varetægtsfængslet i foreløbigt ni dage til 29. marts.

