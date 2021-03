Lortesituation: Slam på vejen

Transporten af slamaffald fra et biogasanlæg i Aalborg er gået galt og har resulteret i en større miljøforurening af en mere end fire kilometer lang vejstrækning.

Vagtchef hos Nordjyllands Politi Jess Falberg fortæller til Ekstra Bladet, at både politi og beredskab er på stedet, og at man er i gang med at finde ud af, om der skal foretages sigtelser i sagen.

- Der er blevet spildt noget slam fra et biogasanlæg på vejen derude, og det var så meget, at vi var nødt til at tage ud og kigge på det og vurdere, om der er sket overtrædelser af miljøloven.

Der er tale om slamaffald, der angiveligt skulle være væltet ud over siderne på de åbne vogne, der var hægtet på den traktor, der skulle transportere det.

Ekskrementer, ting og sager

- Vi er ude for at sige, at der skal ryddes op, og for at se om der skal sigtes nogen i forhold til miljøloven. Det er biogasanlæggets ansvar at få det ryddet op, og det har de fået at vide. Nu skal vi vurdere, om det er føreren af lastbilen og eller bioanlægget, der bærer ansvaret.

- Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal spørge om det her. Men når du siger slamaffald, betyder det så, at der ligger lort på vejen?

- Ja, det er ikke gylle fra dyr, det er fra et biogasanlæg. Det er ekskrementer - lort og ting og sager - der ligger derude. Det er restaffald, og derfor ved man jo ikke helt, hvad det er, der flyder rundt, men jeg kan ikke afvise, at det er menneskelort, der ligger på vejen, afslutter han.

For forureners regning

Indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab Søren Korsgaard fortæller, at de er på stedet for at gøre vejene rene.

- Vi har fejebiler, der både kan vaske vejbanen, samle op og støvsuge. Så vi fejer og vasker vognbanen og grøftekanterne - og det bliver for forureners regning, siger han.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at det stinker noget så forfærdeligt derude, og at slamaffaldet ligger i klatter og små søer. Der er forholdsvist meget, og det er spredt over en meget lang strækning.