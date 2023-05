Kun i Ekstra Bladet

Cathrine Golfe sidder trofast på tilskuerpladsen i retssal 404. Den 36-årige kvinde lytter med, mens obduktionserklæringer, lydfiler og andre dokumenter bliver fremlagt under onsdagens retsmøde i Retten i Glostrup.

Omtrent to meter foran hende sidder den 29-årige mand, som er tiltalt for at have slået hendes tætte veninde Louise Borglit og makeupkonsulentens ufødte søn ihjel en novemberaften i Elverparken i Herlev tilbage i 2016.