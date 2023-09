LTF-medlem fængslet for likvidering

28-årig fængslet i 20 dage for at have været den ene af to attentatmænd til likvidering af 30-årig mand på Pusher Street på Christiania

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): En 28-årig mand fra gadebanden Loyal To Familia (LTF) er blevet fængslet i 20 dage ved et grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret for drabet på en 30-årig Hells Angels-rocker i lørdags på Christiania.

Den 30-årige blev ramt af adskillige skud. Fire tilfældige personer blev også ramt, da to maskerede gerningsmænd skød løs i og ved 'Stjerneskibet' på fristaden lørdag klokken cirka 19.25.

Københavns Politi meldte fredag morgen ud, at de havde anholdt en mand, de betegner som bandemedlem. Han tilhører 'en af de grupperinger, der aktuelt er i konflikt med en anden gruppering', skrev politiet.

Fulgt ind i håndjern

Politiet har i en konfliktvurdering vurderet, at LTF er i aktuel konflikt med Hells Angels.

Annonce:

Da den 28-årige iført håndjern blev fulgt ind i dommervagten af politifolk i dag, blev han præsenteret for en sigtelse, der gik på, at han 'som medlem af og tilknyttet Loyal To Familia, LTF' sammen med flere, blandt andre uidentificerede personer har skudt og dræbt den 30-årige og sårede fire andre.

Og at det er sket 'med baggrund i eller som egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer fra Hells Angels MC og grupperingen Loyal To Familia.

Mange tilhørere

Dommervagten var tæt pakket med journalister på tilhørerbænkene. Dommeren forklarede den anholdte, at der var mange til stede.

- Det er medlemmer af pressen, sagde hun og tilføjede, at ud over politifolk i lokalet var der også en forsvarsadvokat, der repræsenterer en tidligere anholdt i sagen.

Den 28-årige mand nægter sig skyldig i drabssagen. Dommeren oplyste, at han er fængslet på 'gentagelsesrisiko og påvirkningsrisiko'. Hans forsvarer har taget forbehold for kære til af fængslingen til landsretten.

Manden blev anholdt i Vestre Fængsel torsdag, hvor han sad varetægtsfængslet, efter han tidligere på ugen var blevet anholdt for at have overtrådt et opholdsforbud.

Var lige blevet far: HA-rocker dræbt med flere skud