LTF-medlem sigtet for rockerdrab

En 28-årig mand blev torsdag formiddag anholdt og sigtet for drabet og drabsforsøgene i Pusher Street på Christiania lørdag 26. august.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Lørdag aften blev et 30-årigt prøvemedlem i Hells Angels' Copenhagen Chapter likvideret af adskillige skud på fristaden Christiania kort efter klokken 19.25. Fire andre blev såret af skud, heraf én alvorligt.

- Vi har lagt rigtigt mange kræfter i efterforskningen af det hensynsløse skyderi, der fandt sted i lørdags. Det omfattende arbejde har ført os frem til den 28-årige, som vi mistænker for at have skudt og dræbt den 30-årige og forsøgt at dræbe fire andre, siger Knud Hvass i pressemeddelelsen.

Klokken 9.30 blev han stillet for en dommer i Københavns Dommervagt, da tidsfristen på de 24 timer var ved at løbe ud.

Ekstra Bladet er til stede. Dommeren konstaterer som det første, at han blev anholdt i går klokken 9.59 'til denne sag', som hun sagde, og det svarede han bekræftende på.

Herefter læser anklageren sigtelsen højt mod ham. Manden sigtes for som medlem af gadebanden Loyal To Familia og i forening med andre gerningsmænd at have begået drab og drabsforsøg under skærpende omstændigheder. Drabet er, ifølge sigtelsen, sket som led i en konflikt mellem LTF og Hells Angels og dermed har anklagemyndigheden taget den såkaldte bandeparagraf i brug, der kan udløse dobbeltstraf.

Den 28-årige sidder iført en blå trøje og mørke bukser i midten af Dommervagtens lokale. Der er en kort ordveksling om den forsvarsadvokat, Gitte Juul, Jensen som han ønsker skal repræsentere ham, men som i dag ikke kan være tilstede.

Nægter sig skyldig

Han siger, at han nægter sig skyldig, og bliver i retten udstyret med et navneforbud. Herefter bliver han ført ud iført håndjern af politiet, tilbage til sin celle. Det egentlige grundlovsforhør mod ham, hvor dommeren skal tage stilling til, om der er grundlag for at fængsle ham i drabssagen skal først foregå senere.

Om anholdelsen siger politiet:

- Det er led i efterforskningen, hvor vi har gennemgået videoovervågning, tekniske spor og afhøring af vidner, der har ført os til den 28-årige, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Lørdag aften blev en 30-årig mand skudt og dræbt på Christiania. Manden var ifølge Ekstra Bladets oplysninger prøvemedlem i Hells Angels. Kort tid efter skyderiet var Ekstra Bladet på gerningsstedet. Hør journalist Bjarke Vestesen fortælle mere her eller hør hele afsnittet af Afhørt Sådan var det på Christiania efter drabet.

I forvejen anholdt

Den anholdte mand var i forvejen i politiets varetægt, da han sad varetægtsfængslet i Vestre Fængsel, efter at han i tirsdags blev fremstillet og sigtet for at have overtrådt et opholdsforbud omkring Blågårdsgade på Nørrebro.

Bandemedlem

Ifølge Københavns Politi er den anholdte bandemedlem og tilhører en af de grupperinger, der lige nu er i konflikt med en anden gruppering. Der er tale om en konflikt mellem Loyal To Familia (LTF) og Hells Angels (HA).