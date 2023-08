LTF-relateret mand anholdt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

DOMMERVAGTEN I KØBENHAVN (Ekstra Bladet): En 24-årig mand, som ifølge Ekstra Bladets research har eller har haft relationer til den Højesterets-forbudte gadebande Loyal To Familia, er den femte anholdte og nu også varetægtsfængslede i en sag om voldeligt overfald på Nørrebro.

Den unge mand blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret sigtet for et overfald 2. juli omkring klokken 20 i Møllegade.

Det usædvanlige ved overfaldet er ikke så meget den voldsudøvelse, der fandt sted, men at offeret aldrig har meldt sig selv eller fundet trods politiets efterlysning hos offentligheden.

Offer måske fra HA

Af samme grund er det ud fra vidner, som var på stedet den lyse sommeraften for to måneder siden, at politiet har været i stand til at stykke episoden sammen, og finde frem til nu foreløbigt fem sigtede, som alle sidder varetægtsfængslet.

Kilder har til Ekstra Bladet før forklaret, at offeret formentligt skal findes i kredsen omkring Hells Angels' nytilkomne medlemmer fra den nedlagte gadebande NNV (Nørrebro-Nordvest). NNV-medlemmerne er nu en del af Hells Angels og Comanches MC.

Nægtede at sige noget

I grundlovsforhøret fremstod den 24-årige mand med mørkeblå hættetrøje, mørkeblå bukser, og kort klippet hår og kort velplejet skæg. Han nægtede sigtelsen, og ville heller ikke sige noget under grundlovsforhøret.

Anklageren fik sin anmodning om dørlukning bakket op af retsformanden med henvisning til, at der stadig er flere medgerningsmænd på fri fod, og at fire personer er varetægtsfængslet i samme sag.

Trukket hen ad gaden

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan offeret først blev tildelt flere knytnæveslag på kroppen og i ansigtet, og det fik ham til at falde til jorden.

Herefter trak gerningsmændene offeret hen ad jorden, mens han stadig blev slået og sparket, inden han til sidst fik sprøjtet peberspray i ansigtet.

Krig mellem HA og LTF

Episoden kan være en del af den eskalerende konflikt mellem Hells Angels på den ene side og Loyal To Familia på den anden, som Københavns Politi tidligere på ugen har henvist til, og iværksat visitationszoner i en større radius omkring Christiania og på Nørrebro og Nordvestkvarteret.

Det sker efter drabet lørdag aften på en 30-årig mand, som var prøvemedlem hos Hells Angels, i og ud for 'Stjerneskibet' på Pusher Street. Han blev likvideret med adskillige skud af to fortsat uidentficerede drabsmænd, mens fire andre blev såret under skyderiet.

Relation til LTF

Ekstra Bladet research viser, at den 24-årige mand allerede er kendt for kriminalitet fra en sag i 2017 med skyderi og drabsforsøg i Halgreensgade i København.

Han har eller har haft en relation til Loyal To Familia, og episoden den 2. juli, han nu er varetægtsfængslet for, kan være en del af den igangværende rockerbandekrig mellem LTF og HA.

Den 24-årige er varetægtsfængslet i tre uger frem til 21. september.