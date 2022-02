LTF'er fængslet for at have planlagt dobbeltdrab

Et højtstående medlem af LTF blev i sidste uge fængslet for dobbeltdrab - han nægter sig skyldig

En person blev dræbt på stedet, en anden døde kort efter af sine kvæstelser, mens en tredje mirakuløst overlevede en byge af skud 17. november 2020 ved 18-tiden på parkeringspladsen foran Meny på Nørre Alle i Kalundborg.

Politiet mener, at mændene blev lokket i baghold, og dobbeltdrabet var en del af en konflikt mellem Loyal To Familia (LTF) og Sydkystgruppen.

Fem personer med tilknytning til LTF var i første omgang tiltalt i sagen, der var sat til at begynde i denne måned.

Retssagen blev dog udsat, da en 25-årig mand for nylig blev anholdt og sigtet for medvirken til drab.

I sidste uge blev en 30-årig højtstående LTF'er ligeledes anholdt i sagen. Det skete ifølge TV 2 i Aalborg Lufthavn, da han var på vej ud af landet.

Politiet var til stede ved Meny i Kalundborg, efter skudepisoden.

Manden blev lørdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. Han er sigtet for i forening med andre at have planlagt og forberedt de to drab og drabsforsøget i Kalundborg.

Det viser retsdokumenter, som Ekstra Bladet har fået adgang til.

Derudover er han sigtet for medvirken til besiddelse af mindst to af de tre våben - to pistoler af typen Glock og FN Browning samt en US Karabin-riffel - der blev brugt under skyderiet i Kalundborg.

Politiet mener også, at han har medvirket til at stjæle og afbrænde to biler, som gerningsmændene benyttede.

Selv nægter han sig skyldig.

Overvågningsbilleder fangede en af gerningsmændene komme løbende med en pistol. Foto: Politifoto

Kidnapning udløste konflikt

Den 30-årige er af anden etnisk oprindelse end dansk og mangeårigt medlem af LTF. Han er tidligere dømt for grov kriminalitet, men er omfattet af et navneforbud, der forhindrer Ekstra Bladet i at beskrive hans fortid.

Politiet har sigtet den 30-årige efter den særlige 'bandeparagraf ', hvor straffen kan fordobles, når forbrydelserne er begået som del af en konflikt.

Kort efter drabene i Kalundborg udsendte Rigspolitiet (NEC) et konfliktnotat, der vurderede, at den forbudte bande Loyal To Familia og Sydkystgruppen efter politiets vurdering befandt sig i en væbnet konflikt.

Den ene af de dræbte samt den overlevende var medlemmer af Sydkystgruppen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger startede konflikten, da et LTF-medlem blev kidnappet og udsat for grov vold. Han blev efterfølgende fundet ved Ishøj Idrætscenter på Vestegnen.

Sagen begynder 10. marts.